Пуд фиников: видео тест-драйв Infiniti QX50 с популярной телеведущей Ириной Пудовой

Фото: АвтоВзгляд
'АвтоВзгляд рад предложить вам очередной звездный тест-драйв, где за право на главную роль сразятся амбициозный японский модник Infiniti QX50 и авантюрная, обаятельная и необыкновенная Ирина Пудова. Да-да, та самая российская телеведущая, умеющая пробуждать по утрам даже тех, кто только что уснул.

Если телевизор — это единственный, с кем вы можете дружить по утрам и не раздражаться, то наверняка всю неделю шоу «Первого канала» с невероятной и обворожительной Ириной Пудовой помогает вам проснуться. А если и не проснуться, то хотя бы больше не уснуть.

Помимо трепетных чувств к работе и творчеству, дружбы с Родионом Газмановым, любви и гармонии в семье, Ирина испытывает неудержимую страсть к автомобилям. А вот нравится ли автомобилям Ирина, мы и решили проверить. В качестве подопытного, как уже было сказано, выступил премиальный японский кроссовер Infiniti QX50.

Кто кого — смотрите в нашем видеосюжете.

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15 февраля 2020
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