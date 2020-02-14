Пуд фиников: видео тест-драйв Infiniti QX50 с популярной телеведущей Ириной Пудовой

Если телевизор — это единственный, с кем вы можете дружить по утрам и не раздражаться, то наверняка всю неделю шоу «Первого канала» с невероятной и обворожительной Ириной Пудовой помогает вам проснуться. А если и не проснуться, то хотя бы больше не уснуть.
Помимо трепетных чувств к работе и творчеству, дружбы с Родионом Газмановым, любви и гармонии в семье, Ирина испытывает неудержимую страсть к автомобилям. А вот нравится ли автомобилям Ирина, мы и решили проверить. В качестве подопытного, как уже было сказано, выступил премиальный японский кроссовер Infiniti QX50.
Кто кого — смотрите в нашем видеосюжете.
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