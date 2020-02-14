Пуд фиников: видео тест-драйв Infiniti QX50 с популярной телеведущей Ириной Пудовой

Помимо трепетных чувств к работе и творчеству, дружбы с Родионом Газмановым, любви и гармонии в семье, Ирина испытывает неудержимую страсть к автомобилям. А вот нравится ли автомобилям Ирина, мы и решили проверить. В качестве подопытного, как уже было сказано, выступил премиальный японский кроссовер Infiniti QX50.

Кто кого — смотрите в нашем видеосюжете.