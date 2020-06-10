Subaru представила самую мощную версию кроссовера XV

Фото из открытых источников
Subaru XV с новым силовым агрегатом представили с США. Напомним, там автомобиль знают как Crosstrek. Ожидается, что новая версия японского SUV будет самой дорогой. Тем не менее, она может быть востребована не только в Северной Америке, но и в России.

Кроссовер Subaru XV/Crosstrek получил атмосферный 2,5-литровый двигатель с отдачей 185 л. с., который работает в паре с вариатором. Напомним, что в нашей стране этот агрегат хорошо известен по модели Forester.

Ожидается, что продажи самого мощного XV начнутся в США уже в нынешнем году. Причем автомобиль с новым мотором будут предлагать исключительно в топовых комплектациях Premium и Sport.

Думаем, что в России эта модификация тоже появится. Вопрос только в том, сколько будет стоить такой автомобиль. Если рыночная ситуация позволит представительству «вогнать» его в приемлемые ценовые рамки, то у нас его будут покупать, ведь «субаристы» любят ездить быстро.

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10 июня 2020
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