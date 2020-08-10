На деньги для борьбы с последствиями коронавируса покупают суперкары

Власти США выделяют огромные средства для поддержания экономики в связи с пандемией коронавируса. Немало субсидий выдают и малому бизнесу, которому в условиях кризиса приходится труднее всего. Денежки выделяются в форме «невозвратных кредитов»: то есть средства можно не возвращать, если они потрачены на погашение арендных платежей, зарплаты сотрудникам и прочие операционные расходы. Но не все бизнесмены воспринимают такую помощь адекватно.

По данным Департамента юстиции США, житель Техаса получил в качестве такой госсубсидиии около 1,6 млн. долларов. Но вместо того, чтобы инвестировать их в бизнес, купил кроссовер Lamborghini Urus, пикап Ford F-350, дорогущие часы Rolex, а еще часть средств прогулял в ночном клубе. Ему уже предъявлены обвинения в банковском мошенничестве и незаконных денежных переводах.

И это не единственный случай по растрате госсредств. Например, во Флориде бизнесмен купил Lamborghini Huracan и теперь по совокупности нарушений ему грозит до 30 лет тюрьмы.