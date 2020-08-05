Насколько опасно, если залил масло в двигатель авто выше нормы

Для начала давайте выясним, зачем на сервисе многие механики заливают масло так, что его уровень на щупе становится выше отметки Мax. Обычно так делают, чтобы владелец автомобиля лишний раз не заглядывал под капот. Ведь многие современные моторы с аппетитом «едят» смазку. А значит за ее уровнем надо следить и периодически доливать. Если запустить процесс, у двигателя начнется масляное голодание, и вот оно наверняка кончится капитальным ремонтом агрегата.

Что же может случиться, если сильно перелить смазку в мотор. Самое страшное — масло может начать выдавливать через сапун во впускной тракт двигателя. В результате постепенно станут забиваться масляные каналы, образуется сажа, которая попадет в картер двигателя и система смазки начнет закоксовывается. Итог — детали мотора плохо смазываются, что ускоряет их износ.

Также смазку может выдавливать через резиновые сальники и уплотнители. Понять это можно по характерным подтекам на двигателе. Заметим, что эти процессы небыстрые, а значит серьезную поломку можно предупредить, если не затягивать с визитом в технический центр.