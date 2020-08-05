Насколько опасно, если залил масло в двигатель авто выше нормы

Для начала давайте выясним, зачем на сервисе многие механики заливают масло так, что его уровень на щупе становится выше отметки Мax. Обычно так делают, чтобы владелец автомобиля лишний раз не заглядывал под капот. Ведь многие современные моторы с аппетитом «едят» смазку. А значит за ее уровнем надо следить и периодически доливать. Если запустить процесс, у двигателя начнется масляное голодание, и вот оно наверняка кончится капитальным ремонтом агрегата.
Что же может случиться, если сильно перелить смазку в мотор. Самое страшное — масло может начать выдавливать через сапун во впускной тракт двигателя. В результате постепенно станут забиваться масляные каналы, образуется сажа, которая попадет в картер двигателя и система смазки начнет закоксовывается. Итог — детали мотора плохо смазываются, что ускоряет их износ.
Также смазку может выдавливать через резиновые сальники и уплотнители. Понять это можно по характерным подтекам на двигателе. Заметим, что эти процессы небыстрые, а значит серьезную поломку можно предупредить, если не затягивать с визитом в технический центр.
Что будет, если перелить масло совсем немного? Так, что его уровень станет лишь чуть выше отметки Мax на щупе. Да ничего страшного. Не забывайте, что, например, в спортивные автомобили масло всегда переливают. Это делается для того, чтобы у мотора не было масляного голодания при активном вождении. Ведь при прохождении поворотов или дрифте, происходят так называемые боковые отливы смазки от маслоприемника. Перелив смазки сводит к минимуму риск «схватить» воздух масляным насосом.
Еще одна страшилка — при переливе масла коленчатый вал начинает в буквальном смысле взбивать смазку, и в ней образуются воздушные пузырьки, которые попадают под гидрокомпенсаторы, ухудшая работу газораспределительного механизма. На это смело можно не обращать внимание, так как в современных маслах есть специальные присадки, которые препятствуют вспениванию смазки. Так что никаких пузырьков в нем не будет.
Поэтому вывод простой — почаще открывайте капот и проверяйте уровень масла. Если увидели, что смазку перелили, излишки можно удалить ослабив сливную пробку или с помощью обычного медицинского шприца. А вообще, перелив имеет гораздо меньше последствий, чем недолив. Ведь недолив может закончится «капиталкой», а небольшой перелив вовсе не страшен.