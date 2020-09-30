Корейцы впервые показали кроссовер Genesis GV70

Дело в том, что Genesis GV70 начинают испытывать на дорогах общего пользования и компания не хочет раньше времени раскрывать все детали. При этом ее представители уже сейчас говорят, что во внешности авто нет революций, и кузов будет выполнен в фирменном стиле «атлетической элегантности».

Ожидается, что под капотом GV70 окажутся бензиновые двигатели объемом 2,5 и 3,5 литра, а также 2,2-литровый дизельный мотор. Все они работают с 8-ступенчатым «автоматом». Ну а привод предложат задний или полный. Вероятно, будет и электромобиль, но он появится последним.

Версии с традиционными силовыми агрегатами обещают вывести на рынок в 2021 году. Тогда же, модель должна приехать и в Россию, ведь премиальный корейский бренд представлен у нас официально. Появление кроссовера в модельной линейке должно подстегнуть продажи.