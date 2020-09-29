5 новых знаковых автомобией, которые начнут выпускать в России

Отрадно, что в столь непростое для потребителей время, новинок набирается немало. Есть среди них и немецкие машины, и «чехи», и «корейцы». Начнем с самых популярных.
Volkswagen Tiguan
Обновленный кроссовер уже показали в России. Машина получила фары в стилистике Volkswagen Golf восьмого поколения, новую решетку радиатора и бамперы, а также обновленные фонари. Что касается салона, то тут установили мультимедийную систему MIB3, а блок управления климатом теперь полностью сенсорный. В линейке силовых агрегатов значатся четыре варианта двигателей: 125, 150, 180 и 220 л. с. Как прежде, есть выбор между передним и полным приводом. Собирать же машину станут в Калуге.
Skoda Octavia
Еще один бестселлер рынка начинают собирать в нижнем Новгороде. Лифтбэк четвертого поколения стал крупнее, у него появились новые силовые агрегаты и опции. Для России модель предложили с тремя моторами. Базовым стал «атмосферник» 1,6 литра в 110 сил. Далее идет наддувный агрегат 1,4 л в 150 сил. А топовый двигатель объемом 2 литра развивает 190 лошадей. Портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с новинкой — подробнее в нашем видеосюжете.
Hyundai Palisade
Флагманский кроссовер будут поставлять из Кореи, скорее всего, в виде машинокомплектов. А их сборку наладят на калининградском «Автоторе». Palisade могут начать предлагать в России с теми же моторами, что и у себя на родине. Напомним, что там автомобиль представлен с 3,8-литровым бензиновым V6 мощностью 295 л. с. и 202-сильным «дизелем» объемом 2,2 л. Оба мотора работают вместе с восьмискоростным «автоматом». Привод — на выбор — передний, либо полный.
Hyundai Tucson
На заводе Hyundai, что под Санкт-Петербургом, должен начаться выпуск нового поколения кроссовера Hyundai Tucson. Ожидается, что первая партия машин сойдет с конвейера уже в январе грядущего года. Новый «Тушканчик» оказался крупнее уходящей модели. Колесная база стала больше на 10 мм (2680 мм), длина увеличилась на 20 мм (до 4500 мм), ширина — на 15 мм (до 1865 мм), а высота — на 5 мм (до 1650 мм). А более подробно про этот автомобиль можно узнать здесь.
Peugeot Partner
На предприятии «ПСМА Рус» в Калуге готовятся к сборке грузовых «Партнеров». К сожалению, это не новое поколение модели, которое продают в Европе, а предыдущее. Какое-то время назад эти грузовички были в России, но потом покинули рынок. Так что с возвращением!
На сегодня известно, что Partner станут оснащать как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Скорее всего, это будут проверенные агрегаты объемом 1,6 литра. Их мощностные характеристики должны объявить позже.