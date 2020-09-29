5 новых знаковых автомобией, которые начнут выпускать в России

Отрадно, что в столь непростое для потребителей время, новинок набирается немало. Есть среди них и немецкие машины, и «чехи», и «корейцы». Начнем с самых популярных.

Volkswagen Tiguan

Обновленный кроссовер уже показали в России. Машина получила фары в стилистике Volkswagen Golf восьмого поколения, новую решетку радиатора и бамперы, а также обновленные фонари. Что касается салона, то тут установили мультимедийную систему MIB3, а блок управления климатом теперь полностью сенсорный. В линейке силовых агрегатов значатся четыре варианта двигателей: 125, 150, 180 и 220 л. с. Как прежде, есть выбор между передним и полным приводом. Собирать же машину станут в Калуге.

Skoda Octavia

Еще один бестселлер рынка начинают собирать в нижнем Новгороде. Лифтбэк четвертого поколения стал крупнее, у него появились новые силовые агрегаты и опции. Для России модель предложили с тремя моторами. Базовым стал «атмосферник» 1,6 литра в 110 сил. Далее идет наддувный агрегат 1,4 л в 150 сил. А топовый двигатель объемом 2 литра развивает 190 лошадей. Портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с новинкой — подробнее в нашем видеосюжете.