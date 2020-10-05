Haval «прогнал» через конвейер российского завода новый кроссовер

Фото производителя.
На сборочной площадке Haval под Тулой замечен кроссовер H6 третьего поколения. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, что это за машина.

Этим летом Haval выпустил третье поколение своего бестселлера, модели H6. Это, между прочим, самый популярный «паркетник» на рынке Поднебесной! Поэтому авторы нового кузова не стали затевать дизайн-революцию, а вот инженерам и технологам позволили внедрить свежую платформу, главная особенность которой — обширное применение алюминия. Вдобавок китайцы похвастались закупками высокопрочной стали (из этого материала отштампованы ¾ кузовных деталей, что должно благотворно сказаться на пассивной безопасности).

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Кроме того, «шестёрка» по габаритам догнала основных конкурентов, а в салоне обзавелась 12-дюймовым экраном медиасистемы, виртуальной приборной панелью и 10-дюймовым проекционным дисплеем. В конструкцию платформы и кузова сразу заложена возможность гибридизации, хотя поначалу на рынок выйдут чисто бензиновые версии.

Плюс автомобиль теоретически готов стать автопилотом третьего уровня, но этого пока тоже не будет. Мотор — новейший двухлитровый турбомотор отдачей 224 л. с. Но базовой версии достался менее мощный двигатель объемом 1,5 года. С обоими агрегатами состыкован семиступенчатый «преселектив». Привод — передний или полный.

В Китае третий по счету H6 только что появился. Теперь новинка была замечена на тульском заводе марки Haval — новый кроссовер прогнали по главному конвейеру, что подтверждают снимки, опубликованные на страницах «Хавал клуба». А это значит, что вскоре сборочная площадка может начать выпуск этой новинки.

производители, производство, автозаводы, кроссоверы
5 октября 2020
172