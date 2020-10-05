Haval «прогнал» через конвейер российского завода новый кроссовер

Кроме того, «шестёрка» по габаритам догнала основных конкурентов, а в салоне обзавелась 12-дюймовым экраном медиасистемы, виртуальной приборной панелью и 10-дюймовым проекционным дисплеем. В конструкцию платформы и кузова сразу заложена возможность гибридизации, хотя поначалу на рынок выйдут чисто бензиновые версии.

Плюс автомобиль теоретически готов стать автопилотом третьего уровня, но этого пока тоже не будет. Мотор — новейший двухлитровый турбомотор отдачей 224 л. с. Но базовой версии достался менее мощный двигатель объемом 1,5 года. С обоими агрегатами состыкован семиступенчатый «преселектив». Привод — передний или полный.

В Китае третий по счету H6 только что появился. Теперь новинка была замечена на тульском заводе марки Haval — новый кроссовер прогнали по главному конвейеру, что подтверждают снимки, опубликованные на страницах «Хавал клуба». А это значит, что вскоре сборочная площадка может начать выпуск этой новинки.