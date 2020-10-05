У преемника «Оки» будет продвинутый автопилот

Напомним, что КамАЗ планирует выпустить компактный городской автомобиль нового поколения, разработкой которого сейчас занимается Центр компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Это будет четырехместный трехдверный электрический хетчбэк, построенный на мощном несущем основании, с легким трубчатым каркасом, обшитым пластиковыми панелями.

Любопытный факт: машина сразу получит автопилот третьего или даже четвертого уровня! Третий уровень позволяет водителю безопасно отвлекаться от управления автомобилем (например, смотреть фильм), однако полностью без человека электроника обойтись не может. А вот четвертый уровень — совсем другое дело: если водитель не хочет или не может брать управление на себя, автомобиль должен безопасно остановиться.

Отметим, что такая автоматизация — это сложно и дорого. Скажем, новейший Mercedes S-класса в кузове W223 пока имеет только автопилот третьего уровня, но впоследствии должна появиться более умная система.

Что касается «преемника "Оки»«, то, по прогнозам портала "АвтоВзгляд», для постановки «умного» электромобиля на конвейер потребуется примерно 3—4 года. Правда, самого конвейера пока нет: российскому производителю грузовиков придется либо купить какие-нибудь производственные мощности, либо — заново построить целый завод. О том, что сам КамАЗ не готов браться за выпуск легковушек, заявил официальный представитель грузового автогиганта.