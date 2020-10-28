Jaguar E-Pace пережил первый рестайлинг

Обновленный Jaguar E-Pace получил новую решетку радиатора с ромбовидной структурой, перелицованные бамперы, светодиодную оптику и дневные ходовые огни в виде сдвоенных букв J. На заднем бампере появилась сетчатая решетка, в которую дизайнеры вписали патрубки выпускной системы.

Если говорить о салоне, то тут установили известную по другим моделям бренда мультимедиа-систему Pivi Pro с изогнутым 11,4-дюймовым сенсорным экраном. Она доступна в версиях S, SE и HSE, а в базовом оснащении идет более простая «мультимедийка» Pivi.

Гамма моторов состоит, как прежде, из двухлитровых силовых агрегатов семейства Ingenium, но ее пересмотрели. 150-сильный дизельный двигатель заменили 163-сильным, а его более мощный вариант в 180 сил отныне развивает 199 л. с.