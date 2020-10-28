Jaguar E-Pace пережил первый рестайлинг

Фото из открытых источников
Обновленный кроссовер Jaguar E-Pace уже поймали в объективы своих камер фотошпионы. А сегодня первые изображения модели британцы представили официально. По ним видно, что большую часть дизайнерских решений компактный SUV перенял от более крупного F-Pace.

Обновленный Jaguar E-Pace получил новую решетку радиатора с ромбовидной структурой, перелицованные бамперы, светодиодную оптику и дневные ходовые огни в виде сдвоенных букв J. На заднем бампере появилась сетчатая решетка, в которую дизайнеры вписали патрубки выпускной системы.

Если говорить о салоне, то тут установили известную по другим моделям бренда мультимедиа-систему Pivi Pro с изогнутым 11,4-дюймовым сенсорным экраном. Она доступна в версиях S, SE и HSE, а в базовом оснащении идет более простая «мультимедийка» Pivi.

Гамма моторов состоит, как прежде, из двухлитровых силовых агрегатов семейства Ingenium, но ее пересмотрели. 150-сильный дизельный двигатель заменили 163-сильным, а его более мощный вариант в 180 сил отныне развивает 199 л. с.

  • Фото из открытых источников
  • Фото из открытых источников

Отдача бензиновой двухлитровой наддувной «четверки» не изменилась. В зависимости от версии, она развивает 200, или 249 л. с. Все агрегаты работают вместе с девятиступенчатым «автоматом» производства ZF.

В России обновленный E-Pace должен появиться в апреле 2021 года. Цены должны объявить ближе к этой дате.

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28 октября 2020
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