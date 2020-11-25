Renault показал тизер нового поколения кроссовера Duster

Судя по всему, следующее поколение кроссовера Renault Duster уже практически готово к выходу на отечественный рынок. Подготовка к этому шла достаточно давно. В частности, еще летом портал «АвтоВзгляд» засек на улицах Москвы закамуфлированную машину, явно проходящую ходовые испытания на дорогах общего пользования. Тогда нам удалось выяснить, что новое поколение Renault Duster получило новые бамперы, диодную оптику, иную решетку радиатор.

У машины практически полностью поменяли панель приборов, центральная консоль, рулевое колесо, дефлекторы вентиляции, а также модернизировали «мультимедийку». В ходе адаптации для России кроссовер получил увеличенный клиренс, иные амортизаторы и пружины и пакет «теплых» опций. По неподтвержденным данным, «Дастеру» поставили под капот турбомотор от Renault Arkana.

Тизер задней части нового Duster, обнародованный сейчас Renault, ничего особо нового нам не продемонстрировал. Ведь дизайн его задних фонарей известен нам, как минимум, по изображениям этого кроссовера, уже продающегося под брендом Dacia.