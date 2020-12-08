Угроза для Lexus NX: В России представлен новый Cadillac XT4

Продажи Cadillac ХТ4 в России должны были начаться еще летом, но планы переписал коронавирус. Тем не менее, американский производитель не отступил, и все же привез к нам свою новинку.

Россиянам предлагаются два мотора. Бензиновый 2-литровый агрегат отдачей 200 сил мы хорошо знаем по старшим моделям XT5 и XT6. И если двухтонным автомобилям такой мощности было маловато, то компактному SUV снаряженной массой 1745 кг должно быть вполне достаточно.

В качестве альтернативы бензиновому двигателю предложат 174-сильный наддувный «дизель» объемом 2 л. А вот это уже интересно. Компактных премиальных кроссоверов на тяжелом топливе у нас по пальцам пересчитать. Оба мотора работают в связке с 9-ступенчатым «автоматом», а привод только на все колеса.