Угроза для Lexus NX: В России представлен новый Cadillac XT4

Фото из открытых источников
Cadillac провел российскую премьеру кроссовера XT4, который станет конкурировать в премиум-сегменте с таким бестселлером, как Lexus NX. Оформить предзаказ на «американца» можно будет уже на днях.

Продажи Cadillac ХТ4 в России должны были начаться еще летом, но планы переписал коронавирус. Тем не менее, американский производитель не отступил, и все же привез к нам свою новинку.

Россиянам предлагаются два мотора. Бензиновый 2-литровый агрегат отдачей 200 сил мы хорошо знаем по старшим моделям XT5 и XT6. И если двухтонным автомобилям такой мощности было маловато, то компактному SUV снаряженной массой 1745 кг должно быть вполне достаточно.

В качестве альтернативы бензиновому двигателю предложат 174-сильный наддувный «дизель» объемом 2 л. А вот это уже интересно. Компактных премиальных кроссоверов на тяжелом топливе у нас по пальцам пересчитать. Оба мотора работают в связке с 9-ступенчатым «автоматом», а привод только на все колеса.

Фото из открытых источников

Базовой версией станет Luxury, в которую входят подогрев руля и кресел, двухзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема Bose, электропривод багажника и другое оборудование.

Что касается цен, то их обещают огласить 11 декабря, а первые товарные автомобили должны приехать к дилерам к новогодним праздникам.

Напомним, что длина, ширина и высота XT4 равны 4593, 1881 и 1612 мм соответственно. То есть он находится на стыке классов. Новинка — крупнее Volvo XC40, но недотягивает до Mercedes-Benz GLC. Получается, что «американец» такой же неформатный, как популярный у нас Lexus NX. Если в такой нише и кроется секрет успеха модели в России, то американцы идут по верному пути.

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8 декабря 2020
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