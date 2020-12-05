6 недорогих автомобилей, которые не разорят при обрыве ГРМ

Многим знакома ситуация, когда штатно работающий мотор вдруг дернулся — и заглох. Сняв пластиковый кожух, вы увидели лишь ошметки ремня ГРМ. Ситуация неприятная, ведь при его обрыве поршни сталкиваются с клапанами и последние загибает при ударе — двигатель нужно ремонтировать. Но не у всех агрегатов есть такая проблема. Если в конструкции поршней предусмотрены специальные канавки, столкновения деталей можно избежать. На каких же авто не стоит бояться капремонта движка, даже если оборвет ремень?
Начнем с хорошо знакомой вазовской техники. Тут выделим LADA Samara 2, или ВАЗ 2114. Под капот модели устанавливали 1,5-литровый мотор с распределенным впрыском мощностью 77 л. с., а в конце 2007 года его сменил 1,6-литровый агрегат в 82 л. с. Хотя обрыв ремня ГРМ здесь не такое уж редкое явление, клапаны после этого не загнет. Да и вообще агрегаты считаются довольно надежными. Это подтверждает популярность модели на вторичке. Добавим, что ремень положено менять на 75 000 км пробега, но настоятельно не советуем дотягивать до этого срока. Лучше обновить расходник через 40 000—50 000 км.
Отметим и 1,6-литровый 8-клапанный мотор с индексом 11183, который ставят на LADA Granta. Ему также не страшны подобные проблемы.
Теперь перейдем к иномаркам. Не огорчит водителя 1,5-литровый 8-клапанный двигатель с отдачей в 86 сил, работающий под капотом бюджетного седана Chevrolet Lanos. Но, как говорится, на «Ланосом» единым. Такой же мотор с индексом A15SMS ставили на Daewoo Nexia 2008—2016 годов выпуска и Chevrolet Aveo (2008—2011), но у «Авео» он шел с индексом F15S3.
Вспомним и настоящий внедорожник — Mitsubishi Pajero второго поколения, под капотом которого стоит 3-литровый бензиновывй мотор в 181 л. с. V-образная «шестерка» с индексом 6G72 очень старая: двигатель производили аж с 1986 года и ставили не только на многие модели «Митсу», но и на автомобили Chrysler.
Сейчас на вторичном рынке можно найти «Паджеро» второго поколения всего за 250 000 рублей. При этом мотор будет живой, так как обрыв ремня ГРМ ему ничем не грозит. Заявленный ресурс двигателя — 400 000 км, так что при должном обслуживании он свое еще походит.