6 недорогих автомобилей, которые не разорят при обрыве ГРМ

Многим знакома ситуация, когда штатно работающий мотор вдруг дернулся — и заглох. Сняв пластиковый кожух, вы увидели лишь ошметки ремня ГРМ. Ситуация неприятная, ведь при его обрыве поршни сталкиваются с клапанами и последние загибает при ударе — двигатель нужно ремонтировать. Но не у всех агрегатов есть такая проблема. Если в конструкции поршней предусмотрены специальные канавки, столкновения деталей можно избежать. На каких же авто не стоит бояться капремонта движка, даже если оборвет ремень?

Начнем с хорошо знакомой вазовской техники. Тут выделим LADA Samara 2, или ВАЗ 2114. Под капот модели устанавливали 1,5-литровый мотор с распределенным впрыском мощностью 77 л. с., а в конце 2007 года его сменил 1,6-литровый агрегат в 82 л. с. Хотя обрыв ремня ГРМ здесь не такое уж редкое явление, клапаны после этого не загнет. Да и вообще агрегаты считаются довольно надежными. Это подтверждает популярность модели на вторичке. Добавим, что ремень положено менять на 75 000 км пробега, но настоятельно не советуем дотягивать до этого срока. Лучше обновить расходник через 40 000—50 000 км.

Отметим и 1,6-литровый 8-клапанный мотор с индексом 11183, который ставят на LADA Granta. Ему также не страшны подобные проблемы.