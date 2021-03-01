Четырем российским миллионерам привезли уникальные Rolls-Royce Cullinan

Серия Spirit of Russia посвящена четырем горным вершинам: Эльбрусу на Кавказе, хребту Аибга на Красной Поляне, Золотым горам на Алтае и Ключевской сопке на Камчатке. Соответственно, каждый Cullinan имеет одну географическую отсылку, название и высота которой начертаны на порогах.
Кроме того, у каждого из «Роллс-Ройсов» слегка отличается отделка интерьера, но все они выполнены «в матовых оттенках с морозным эффектом» — это сделано, чтобы создать эффект ледяной вершины горы. Кроме того, горные силуэты вышиты на подголовниках.
Еще один любопытный отделочный нюанс — на знаменитом «звездном небе» на потолке светодиодными «звездами» выложена географическая карта России, на которой указаны нахождения вершин, коим посвящена коллекция.
А вот технически Rolls-Royce Cullinan Spirit of Russia ничем не отличается от «обычных» (если так вообще можно говорить об этой модели) собратьев. Хотя цена автомобилей из спецсерии наверняка сильно отличается от стартовых для этой модели 33 000 000 рублей.
И продолжая тему очень дорогих машин. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», Aurus Senat будет стоить дешевле, чем Rolls-Royce Ghost, притом товарные «Аурусы» мы увидим уже очень скоро.