Четырем российским миллионерам привезли уникальные Rolls-Royce Cullinan

Серия Spirit of Russia посвящена четырем горным вершинам: Эльбрусу на Кавказе, хребту Аибга на Красной Поляне, Золотым горам на Алтае и Ключевской сопке на Камчатке. Соответственно, каждый Cullinan имеет одну географическую отсылку, название и высота которой начертаны на порогах.

Кроме того, у каждого из «Роллс-Ройсов» слегка отличается отделка интерьера, но все они выполнены «в матовых оттенках с морозным эффектом» — это сделано, чтобы создать эффект ледяной вершины горы. Кроме того, горные силуэты вышиты на подголовниках.