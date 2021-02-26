Почему ГИБДД отказывается возвращать «лишенцам» права после переэкзаменовки

В редакцию «АвтоВзгляда» обратился читатель с весьма необычной историей. Его, по глупости севшего за руль в «пьяном» виде, лишили водительского удостоверения на полтора года. «Права» он сдал сразу же, как только получил соответствующее судебное постановление. По истечении срока наказания успешно пересдал теоритический экзамен, оформил медицинскую справку. Со всеми документами пришел в ГИБДД, но «корочку» свою так и не забрал.

Сотрудник Госавтоинспекции отказал нашему герою в возобновлении водительского статуса, потому… что у него, помимо автомобильных «прав», также имелось удостоверение на трактор, которое все это время оставалось при нем. Мол, отнеси «корочку» в Ростехнадзор, подожди еще полтора года, пересдай экзамен там, а потом уже возвращайся — до того мы тебе документ не вернем.

Что это: очередной акт гаишного беспредела или неведомые, но вполне законные действия? Давайте разбираться.