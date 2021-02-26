Почему ГИБДД отказывается возвращать «лишенцам» права после переэкзаменовки

В редакцию «АвтоВзгляда» обратился читатель с весьма необычной историей. Его, по глупости севшего за руль в «пьяном» виде, лишили водительского удостоверения на полтора года. «Права» он сдал сразу же, как только получил соответствующее судебное постановление. По истечении срока наказания успешно пересдал теоритический экзамен, оформил медицинскую справку. Со всеми документами пришел в ГИБДД, но «корочку» свою так и не забрал.
Сотрудник Госавтоинспекции отказал нашему герою в возобновлении водительского статуса, потому… что у него, помимо автомобильных «прав», также имелось удостоверение на трактор, которое все это время оставалось при нем. Мол, отнеси «корочку» в Ростехнадзор, подожди еще полтора года, пересдай экзамен там, а потом уже возвращайся — до того мы тебе документ не вернем.
Что это: очередной акт гаишного беспредела или неведомые, но вполне законные действия? Давайте разбираться.
Если водителя лишают права на управление транспортным средством, то это распространяется на все категории, «открытые» у гражданина — в том числе на тракторы или иную технику. Такая норма закреплена Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18. А все потому, что Правилам дорожного движения обязаны следовать все водители, вне зависимости от того, передвигаются они на «легковушке» или квадроцикле.
Следовательно, если гражданин «теряет» с подачи Фемиды свои автомобильные «права», он должен сдать и все остальные «корочки». Другой вопрос, что как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Дмитрий Першин, адвокат Юридической службы «Единый центр защиты», сегодня у ГИБДД и Ростехнадзора нет единой базы, с помощью которой гаишники могли бы отслеживать иные удостоверения «лишенца», а потому многие оставляют их у себя.
Вместе с тем, согласно ч. 4.1 статьи 32.6 КоАП РФ, «права» должны быть возвращены водителю после успешного прохождения теоритического экзамена, уплаты административных штрафов и предоставления медицинской справки — без всяких оговорок о других удостоверениях. Следовательно, отказ в возврате «корочки» нашему герою неправомерен. Все «автомобильные» испытания он прошел, вернуть ему «права» гаишники были обязаны.
— К сожалению, на практике такие неправомерные отказы — не редкость. Для того чтобы решить подобную проблему, нужно потребовать от сотрудников ГИБДД письменный отказ, где будут разъяснены нормы закона, которым они руководствуются при принятии своего неправомерного решения, — прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» судебный юрист Яна Будкина.
Если же сотрудники ГИБДД отказываются предоставлять отказ «по-хорошему», следует оформить свою просьбу в письменном виде, ведь проигнорировать заявление гаишники уже не смогут. Это можно сделать как непосредственно в отделении, так и на официальном сайте Госавтоинспекции своего региона. Вероятность того, что некомпетентные (или просто вредные) инспекторы после получения жалобы одумаются, довольно высока.
Нет, не ваш случай? Тогда переходим к следующему шагу, но прежде имеет смысл заручиться поддержкой опытного адвоката. Составляем жалобу в вышестоящую инстанцию — ГИБДД России, прокуратору, суд. Если дело дойдет до Фемиды, то можно будет потребовать еще и компенсацию за причинение морального вреда. Но, правда, нужно быть готовым к тому, что разбирательства сильно затянутся.