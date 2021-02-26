Зимние проблемы: чем удивит владельцев LADA Vesta с вариатором

Это только «чайник» не особо берет в голову информацию об особенностях конструкции АКП в его автомобиле. Грамотный автовладелец понимает, что именно от «дурацких мелочей» зависит его непосредственное будущее: будет ли он ездить на своем авто по своим делам, или автосервис станет для машины родным домом.

Под капотом у оказавшейся в «ледяном» тест-драйве LADA Vesta «сидит» 1,6-литровый двигатель мощностью 113 л. с. модели H4M — детище инженеров Renault-Nissan, выпуск которого налажен на АВТОВАЗе. С ним сопряжен вариатор от японской Jatco — с гидротрансформатором и двухступенчатым планетарным редуктором. Это отнюдь не новинка рынка: достаточно вспомнить, что точно такой же агрегат применяется на LADA XRAY Cross. Но в случае Vesta, ее CVT получил несколько иные настройки. Это стало ясно сразу же, поскольку за несколько дней до Vesta мне довелось поездить на XRAY Cross с точно такой же «жаткой» трансмиссией.

По первому впечатлению, Vesta показалась заметно бодрее XRAY на разгоне, причем моторы у машин одинаковые. Но прежде, чем «гонять» на Vesta по заснеженной столице, пришлось вспомнить науку побеждать «прелести» зимы, о которых говорилось выше.