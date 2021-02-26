Зимние проблемы: чем удивит владельцев LADA Vesta с вариатором

Это только «чайник» не особо берет в голову информацию об особенностях конструкции АКП в его автомобиле. Грамотный автовладелец понимает, что именно от «дурацких мелочей» зависит его непосредственное будущее: будет ли он ездить на своем авто по своим делам, или автосервис станет для машины родным домом.
Под капотом у оказавшейся в «ледяном» тест-драйве LADA Vesta «сидит» 1,6-литровый двигатель мощностью 113 л. с. модели H4M — детище инженеров Renault-Nissan, выпуск которого налажен на АВТОВАЗе. С ним сопряжен вариатор от японской Jatco — с гидротрансформатором и двухступенчатым планетарным редуктором. Это отнюдь не новинка рынка: достаточно вспомнить, что точно такой же агрегат применяется на LADA XRAY Cross. Но в случае Vesta, ее CVT получил несколько иные настройки. Это стало ясно сразу же, поскольку за несколько дней до Vesta мне довелось поездить на XRAY Cross с точно такой же «жаткой» трансмиссией.
По первому впечатлению, Vesta показалась заметно бодрее XRAY на разгоне, причем моторы у машин одинаковые. Но прежде, чем «гонять» на Vesta по заснеженной столице, пришлось вспомнить науку побеждать «прелести» зимы, о которых говорилось выше.
Так, из-за погодного катаклизма первое утро вместе с седаном началось с того, что я обнаружил перед капотом появившийся за ночь мощный сугроб. «Подредактированный» затем трактором, прочищавшим придомовую территорию. Итогом совместной плодотворной деятельности стихии и коммунальщиков стал грязно-белый вал выше уровня остекления Vesta.
Кое-как разбросал снег. Но все равно перед бампером «стихии» осталось прилично. Пришлось седану штурмовать, чтобы выбраться хотя бы из дворовой парковки. Я в курсе, что трансмиссии CVT не любят, когда машина буксует, но тут жизнь заставила, что называется. Кое-как прорвались на оперативный простор. Однако в процессе битвы со снегом, не знаю уж каким спинным мозгом, но показалось мне, что CVT как-то неправильно себя повел.
Я бы даже не смог формализовать свои ощущения — просто водительская «чуйка» настойчиво твердила, что вариатору было явно не по себе. Утром следующего дня уже не потребовалось прорываться из ледяного плена. Зато в качестве «компенсации» случился мороз под −27ºС. Машина завелась нормально (для такой температуры), а вот на ходу поведение CVT тоже слегка насторожило.
В частности, КП подолгу не меняла передаточного отношения, — мотор ревел на повышенных оборотах, а трансмиссия не спешила что-то с этим делать. И вообще, какая-то «заторможенная» была, если можно так выразиться в отношении железяки. Но через километр-другой все пришлоло в норму. В общем, стало понятно, что «насиловать» вариатор Vesta сразу с места в карьер не стоит.
И с тех пор перед троганием после долгой морозной стоянки стал я «коробку» прогревать. Завожу мотор, нажимаю педаль тормоза и включаю КП в положение «драйв» или «реверс» — по настроению. Постояли, погрелись в таком режиме минут 5—7, и только затем поехали. После такой процедуры вообще никаких непонятностей со стороны CVT не ощущалось, работала четко и штатно! Полагаю, что при таком отношении к механизму он проживет гораздо дольше, чем в режиме «беги, Форест, беги»!
Кстати, и бежать, как оказалось, на Vesta с вариатором — вполне даже можно. Но тут есть маленький нюанс. Для бодрой езды на ней отнюдь не нужно «давить тапку в пол»! Динамики от этого прибавляется не сильно, зато расход мгновенно «улетает» за 12 литров 92-го бензина на 100 км. Самый оптимальный вариант баланса между хорошей городской динамикой и приемлемым потреблением топлива — стараться держать педаль акселератора, что называется, «в полвоинку газа», — в диапазоне ½ — ⅔ от ее максимального хода вниз. При этом обороты мотора оказываются где-то в области 3000 в минуту. «Шустрить» по городу — самое то. И потребление топлива оказывается на уровне 8 литров «на сотню». На мой взгляд, отличный баланс динамики и «аппетита».