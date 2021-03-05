В России начались продажи новейшего кроссовера JAC S7

Напомним вкратце, что в Поднебесной этот автомобиль появился в 2017 году под именем JAC Refine S7. Затем компания привлекла итальянских дизайнеров, чтобы изменить внешность модели, и те неплохо справились с задачей. Обновленный S7 получился довольно оригинальным и интересным. Именно такую машину и выводят на российский рынок.

JAC S7 можно отличить по двухъярусной головной оптике, рельефному капоту, вогнутой решетке радиатора и широкой красной полоске на корме.

Что касается силового агрегата, то под капотом работает 1,5-литровый наддувный мотор серии Green Jet, дефорсированный специально для нас до 150 л. с. В пару к нему приставлен 6-ступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Базовый «прайс» на китайскую новинку начинается от 1 449 000 рублей. Именно столько нужно отдать за пятиместный паркетник в базовой комплектации Basic. Семиместная версия обойдется минимум в 1 564 000 рублей: надо признать, что для трехрядного «проходимца» — весьма бюджетно.