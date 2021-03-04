5 причин, почему внезапно начинает гнить проводка в автомобиле

Со временем даже самая качественная электропроводка не выносит постоянных вибраций, перепадов температур и попадания влаги. Вот самые распространенные причины того, почему электрические «трассы» в машине начинают гнить.
Дешевые решения
Начнем с рамных внедорожников и пикапов. Еще на этапе сборки автомобилей на заводе гофры с проводкой крепят прямо к раме. Это простое и дешевое решение. Но у него есть минус. В сырую погоду или зимой рама постоянно сырая, а гофра не герметичная. У нее есть продольный разрез, в который попадают реагенты, песок и вода. Этот коктейль «проедает» изоляцию и провод начинает «коротить».
Ошибки инженеров
Гниение проводов начинается, если они проходят близко к колесным аркам. В случае, когда пластиковой защиты арок нет, то грязь из-под колес быстро делает с электрикой свое грязное дело. От влаги сильно страдает и жгут проводов двигателя. Он находится под капотом и соединяет систему датчиков мотора, которые отвечают за его нормальную работу. Если вода попадет внутрь жгута, то двигатель откажется заводиться. Тут уже можно говорить про ошибки инженеров, которые не проработали вопрос прокладки проводки в подкапотном пространстве.
Особенности климата
Окисление контактов может спровоцировать появление конденсата в подкапотном пространстве при регулярных перепадах температур. Это актуально для автовладельцев, которые живут рядом с морем или во влажном климате. Тут главное вовремя заметить проблему, зачистить контакты и обмотать их изолентой.
Халатность владельца
Очень часто в легковых автомобилях забиваются дренажные отверстия, и вода начинает проникать в салон, скапливаясь под обивкой пола. А там может проходить трасса, идущая от аккумулятора, который стоит в багажнике к моторному отсеку. Вода находит дырочку, и силовой провод отгнивает, суля водителю массу проблем.
Кустарный ремонт
Неполадки появятся и после ремонта проводки. Если работу доверили горе-мастерам, и для соединения проводов они использовали скрутки, то постоянные вибрации при движении по грунтовкам быстро расшатают крепеж. А если на него еще и попадет влага, то проблемы гарантированы.