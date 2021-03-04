5 причин, почему внезапно начинает гнить проводка в автомобиле

Со временем даже самая качественная электропроводка не выносит постоянных вибраций, перепадов температур и попадания влаги. Вот самые распространенные причины того, почему электрические «трассы» в машине начинают гнить.

Дешевые решения

Начнем с рамных внедорожников и пикапов. Еще на этапе сборки автомобилей на заводе гофры с проводкой крепят прямо к раме. Это простое и дешевое решение. Но у него есть минус. В сырую погоду или зимой рама постоянно сырая, а гофра не герметичная. У нее есть продольный разрез, в который попадают реагенты, песок и вода. Этот коктейль «проедает» изоляцию и провод начинает «коротить».

Ошибки инженеров

Гниение проводов начинается, если они проходят близко к колесным аркам. В случае, когда пластиковой защиты арок нет, то грязь из-под колес быстро делает с электрикой свое грязное дело. От влаги сильно страдает и жгут проводов двигателя. Он находится под капотом и соединяет систему датчиков мотора, которые отвечают за его нормальную работу. Если вода попадет внутрь жгута, то двигатель откажется заводиться. Тут уже можно говорить про ошибки инженеров, которые не проработали вопрос прокладки проводки в подкапотном пространстве.