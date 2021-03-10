Как китайские автопроизводители дурят российских покупателей

Переименовать модель, слегка «подретушировав» ей внешность и задрать цену на 300 000 рубликов — да легко! Особенно если вы торгуете китайскими авто в России. Продавать людям то же, но дороже — мечта любого базарного торговца. И главный российский дистрибьютор Chery, похоже, решил воплотить ее в реальность с помощью Tiggo 8 Pro.

А что делать, если ты выпустил машину, но ее более чем прохладно встретили покупатели-соотечественники и не меняют своего отношения уже четвертый год? Просто сделай ей минимальный фейслифт и отправь покорять соседние страны! Собственно, именно так поступил JAC со своим S7 для российского рынка.

О подробностях и возможных последствиях подобных «невинных шалостей» китайцев в России, слушайте в подкасте «АвтоВзгляд», посвященном двум условно новым китайским кроссоверам.