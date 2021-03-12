Citroёn готовит новый кроссовер

На данный момент известно, что автомобиль построен на модульной платформе CMP, которую разработал Peugeot/Citroёn в сотрудничестве с китайским Dongfeng. На ней базируются, скажем, новый Citroёn C4, Opel Corsa и Mokka. Эту же «тележку» планируют использовать и для других моделей альянса Stellantis, в который вошли оба французских автопроизводителя.

Скорее всего, первым рынком, на котором представят Citroёn C21 станет Индия. Там автомобиль должен составить конкуренцию таким моделям, как Hyundai Venue и Kia Sonet.

Есть надежда, что «француз» приедет и на наш рынок, ведь интерес к кроссоверам в России постоянно растет. Модель может стать конкурентом новой Hyundai Creta, а более компактные размеры «Ситроена» позволят предложить привлекательную цену.