5 автомобилей российского рынка, которые ржавеют даже новыми

Начнем с представителей отечественного автопрома. Так уж получилось, что бюджетные российские автомобили довольно сильно подвержены коррозии. А среди наиболее доступных «нашемарок» выделяется продукция завода в Ульяновске.

Часто УАЗы начинают ржаветь даже в автосалоне. Что уж говорить про внедорожники, которые проехали пару тысяч километров. Скажем, у UAZ Hunter нередко покрывается рыжими пятнами рама, а также стыки кузовных элементов. Добавим к этому плохие уплотнители стекол, через которые проникает вода. Все это вызывает коррозию дверей изнутри, да такую, что года через два в них появятся сквозные дыры.

Проблемные места более современной модели — «Патриота» — находятся на стыках панелей кузова, арках колес, передней части капота, нижней части дверей и порогах. А самое проблемное место расположено на пятой двери, под рамкой номерного знака. Нередко там застаивается вода, отчего и появляется ржавчина.