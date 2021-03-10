5 автомобилей российского рынка, которые ржавеют даже новыми

Начнем с представителей отечественного автопрома. Так уж получилось, что бюджетные российские автомобили довольно сильно подвержены коррозии. А среди наиболее доступных «нашемарок» выделяется продукция завода в Ульяновске.
Часто УАЗы начинают ржаветь даже в автосалоне. Что уж говорить про внедорожники, которые проехали пару тысяч километров. Скажем, у UAZ Hunter нередко покрывается рыжими пятнами рама, а также стыки кузовных элементов. Добавим к этому плохие уплотнители стекол, через которые проникает вода. Все это вызывает коррозию дверей изнутри, да такую, что года через два в них появятся сквозные дыры.
Проблемные места более современной модели — «Патриота» — находятся на стыках панелей кузова, арках колес, передней части капота, нижней части дверей и порогах. А самое проблемное место расположено на пятой двери, под рамкой номерного знака. Нередко там застаивается вода, отчего и появляется ржавчина.
Еще одни внедорожник, на который стоит обратить внимание — LADA Niva Travel или бывшая «Шнива». Недавно завод провел рестайлинг модели, но поменяли лишь внешность, а по технике вездеходик остался таким, как был. К сожалению, антикоррозийная обработка также — на прежнем уровне. Поэтому, подняв «Ниву» на подъемник, мы обнаружили ржавые пятна на днище и на блоке цилиндров двигателя. А ведь эта машина прошла всего пару тысяч километров…
Среди доступных иномарок нередко испытывают проблемы с коррозией седаны Renault Logan и хетчбэки Sandero. Уже через пару зим ржа появляется на сварных швах дверей и в скрытых полостях порогов. Очаги коррозии также нередко попадаются на днище, которое очень избирательно покрывают грунтовкой. Поэтому настоятельно рекомендуем дополнительно обработать машину антикором уже после покупки.
Что касается китайских машин, то они тоже испытывают проблемы с коррозией. Например, на Haval F7 ржавеет приводной вал, что говорит о невысоком качестве металла. А для моделей Lifan коррозия вообще была настоящей бедой. Но этот производитель уже признал себя банкротом и покинул российский рынок. так что владельцам таких «китайцев» остается лишь надеяться на качественный «антикор», который сделают в проверенном сервисе.