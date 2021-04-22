Cadillac представил новый кроссовер

Серийная версия «Лирика» практически не отличается от концепта, показанного несколько лет назад. Габариты машины составляют 4996x1977x1623 мм, а колесная база равна 3094 мм. Если говорить про внешность, то Lyriq получил привычные зеркала бокового обзора, а не камеры, как это было на концепте. Кроме того, немного изменили формы дверей и дизайн колесных дисков.

Сначала американцы решили рассекретить базовую заднеприводную версию своего SUV. Производитель заявляет, что единственный электромотор выдает 347 сил, а тяговой батареи емкостью 100 киловатт-часов хватит, чтобы проехать более 480 километров.

В России Cadillac Lyriq тоже должен появиться. Об этом пошлой осенью говорил Кристиан Соммер, управляющий директор Cadillac International.