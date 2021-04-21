Как установка брызговиков может навредить автомобилю

Сейчас многие новые автомобили продают без брызговиков, но портал «АвтоВзгляд» советует их поставить. Однако нужно учитывать и ряд нюансов. Прежде всего, покупая в магазине эти детали, примерьте их на свою машину. Дело в том, что многие брызговики, особенно предназначенные для установки спереди, иные производители делают очень маленькими. Скажем сразу — толка от такой грязезащиты никакого.
Нормальный брызговик должен быть крупным и полноразмерным, надежно закрывающим порог и нижнюю часть переднего крыла. Иначе, камни и дорожный пескоструй станут нещадно бомбардировать нижние части порогов и крыльев. В итоге даже антикор не поможет, и на кузове появится ржавчина.
Если у машины слишком маленькие задние брызговики, то вода и грязь будут попадать на нижнюю часть багажника, а ветер станет задувать этот коктейль в скрытые полости кузова. В результате может появиться не только коррозия, но и проблемы с электрикой. Влага попадет на провода, идущие к стоп-сигналам или подсветке номерного знака. Если автомобиль старый, и защитная изоляция проводки повреждена, при попадании влаги в такую «рану» проблемы гарантированы. «Стопари» перестанут работать, а в худшем случае и вовсе произойдет короткое замыкание.
В процессе установки брызговиков тоже есть масса нюансов. Скажем, пластиковые «щитки» могут поцарапать лакокрасочное покрытие крыльев, так что перед монтажем эти места хорошо бы оклеить защитной пленкой. А после того, как в кузове сделают отверстия под крепежные болты, их следует обработать антикором. Ведь со временем туда будет проникать вода, и это станет причиной коррозии.
Наконец, еще одно важное наблюдение. Со временем под передними брызговиками скапливается грязь, земля и мусор, которые попадают туда из дренажных отверстий. Если все это не чистить, то коррозия «проест» арки насквозь. Поэтому раз в два года демонтируйте брызговики, чистите скопившуюся там грязь и обрабатывайте арку антикором.