Как установка брызговиков может навредить автомобилю

Сейчас многие новые автомобили продают без брызговиков, но портал «АвтоВзгляд» советует их поставить. Однако нужно учитывать и ряд нюансов. Прежде всего, покупая в магазине эти детали, примерьте их на свою машину. Дело в том, что многие брызговики, особенно предназначенные для установки спереди, иные производители делают очень маленькими. Скажем сразу — толка от такой грязезащиты никакого.

Нормальный брызговик должен быть крупным и полноразмерным, надежно закрывающим порог и нижнюю часть переднего крыла. Иначе, камни и дорожный пескоструй станут нещадно бомбардировать нижние части порогов и крыльев. В итоге даже антикор не поможет, и на кузове появится ржавчина.

Если у машины слишком маленькие задние брызговики, то вода и грязь будут попадать на нижнюю часть багажника, а ветер станет задувать этот коктейль в скрытые полости кузова. В результате может появиться не только коррозия, но и проблемы с электрикой. Влага попадет на провода, идущие к стоп-сигналам или подсветке номерного знака. Если автомобиль старый, и защитная изоляция проводки повреждена, при попадании влаги в такую «рану» проблемы гарантированы. «Стопари» перестанут работать, а в худшем случае и вовсе произойдет короткое замыкание.