На российский рынок выходит новейший кроссовер Geely Atlas PRO

Напомним, что под именем Atlas Pro скрывается глубоко модернизированная версия нынешнего «Атласа». Рестайлинг принёс совершенно новый дизайн и полностью светодиодную оптику, а сзади появился перекроенный проем пятой двери.

Добавим, что преемник популярного среди наших потребителей «Атласа» пропишется на сборочной площадке «БелДжи» в соседней Белоруссии. По сравнению с предшественником, новичок прибавил в длину до 4 544 мм, а также стал на 19 мм выше.

Есть вероятность, что новинка будет иметь мягкогибридную силовую установку. Так обычно называют стартер-генератор, который помогает бензиновому мотору при разгоне, а также выполняет функции системы «старт-стоп».

Кстати, россияне совсем перестали бояться представителей «поднебесного» автопрома. Правильно ли это? Журналисты портала «АвтоВзгляд» проездили на китайском кроссовере Geely Emgrand X7 2 года, и сейчас готовы рассказать, во что за это время превратился автомобиль.