На российский рынок выходит новейший кроссовер Geely Atlas PRO

Уже известно, что Geely Atlas Pro будет выделяться на фоне конкурентов широким набором опций, в числе которых заявлены интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора 360.
Вдобавок кроссовер будет системой полного привода, комплексом электронных помощников, а также современной медиасистемой, для управления которой на передней панели будет установлен тачскрин диагональю 12,3 дюйма.
Напомним, что под именем Atlas Pro скрывается глубоко модернизированная версия нынешнего «Атласа». Рестайлинг принёс совершенно новый дизайн и полностью светодиодную оптику, а сзади появился перекроенный проем пятой двери.
Добавим, что преемник популярного среди наших потребителей «Атласа» пропишется на сборочной площадке «БелДжи» в соседней Белоруссии. По сравнению с предшественником, новичок прибавил в длину до 4 544 мм, а также стал на 19 мм выше.
Есть вероятность, что новинка будет иметь мягкогибридную силовую установку. Так обычно называют стартер-генератор, который помогает бензиновому мотору при разгоне, а также выполняет функции системы «старт-стоп».
Кстати, россияне совсем перестали бояться представителей «поднебесного» автопрома. Правильно ли это? Журналисты портала «АвтоВзгляд» проездили на китайском кроссовере Geely Emgrand X7 2 года, и сейчас готовы рассказать, во что за это время превратился автомобиль.