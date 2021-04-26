В Белоруссии запретили автомобили Skoda: рассказываем, зачем и почему

В августе прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента республики. Их победителем тамошний Центризбирком признал Александра Лукашенко. После этого страну накрыла волна митингов, которые довольно жестко пресекались силовиками.

При этом весной 2021-го наши западные соседи должны были принимать чемпионат мира по хоккею, но один из титульных спонсоров турнира — производитель косметических средств Nivea — заявил об отказе поддерживать событие, так как «выступает против всех форм дискриминации и насилия». Затем последовал соответствующий отказ от других партнеров — Skoda Auto и Liqui Moly. В итоге Международная федерация хоккея перенесла чемпионат из Минска.

В качестве «зеркального ответа» белорусские власти запретили ввозить товары указанных производителей. Если же контролирующие органы обнаружат санкционную продукцию на прилавках магазинах и в шоу-румах автосалонов, продавцам придется убрать ее из продажи.