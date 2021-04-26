В Белоруссии запретили автомобили Skoda: рассказываем, зачем и почему

В августе прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента республики. Их победителем тамошний Центризбирком признал Александра Лукашенко. После этого страну накрыла волна митингов, которые довольно жестко пресекались силовиками.
При этом весной 2021-го наши западные соседи должны были принимать чемпионат мира по хоккею, но один из титульных спонсоров турнира — производитель косметических средств Nivea — заявил об отказе поддерживать событие, так как «выступает против всех форм дискриминации и насилия». Затем последовал соответствующий отказ от других партнеров — Skoda Auto и Liqui Moly. В итоге Международная федерация хоккея перенесла чемпионат из Минска.
В качестве «зеркального ответа» белорусские власти запретили ввозить товары указанных производителей. Если же контролирующие органы обнаружат санкционную продукцию на прилавках магазинах и в шоу-румах автосалонов, продавцам придется убрать ее из продажи.
Запрет будет действовать ближайшие полгода. Соответственно, все складские запасы «Шкод» на этот срок останутся замороженными. Логично предположить, что по истчении шести месяцев санкции будут отменены. Но при обострении риторики ничто не помешает правительству продлить запрет.
Важно ли это для чешской марки? Сам рынок соседней страны имеет достаточно скромный объем. Однако Skoda по итогам 2020 года показала шестой результат, продав 3682 автомобиля — это лучше, чем, например, показатель бренда Hyundai.
Вот только простого белоруса никакими запретами не запугать, ведь купить «Рапид» или «Кодиак» можно и в России. То есть дилеры из «синеокой» на ближайшие полдгода останутся без работы и денег, зато смоленские и московские продавцы нарастят продажи за счет гостей из Минска и Гомеля.
Кроме того, без автомобилей Skoda останется тамошняя МВД, которая очень охотно закупала вышеупомянутые «Рапиды». В качестве замены силовикам наверняка предложат Geely минской сборки. Да и многие автомобилисты наверняка обратят внимание на конкурентов.