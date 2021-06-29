Volkswagen возвращает Passat Alltrack на российский рынок

Volkswagen решил вернуть свой Passat Alltrack в Россию. «Камбэк» приурочен к выходу под светлы очи российской публики рестайлиновой версии универсала. У него теперь новые передний и задний бамперы, фары и задние фонари. Решетка радиатора получила новый фирменный логотип.

Модель комплектуется легкосплавными дисками 18-го размера. Alltrack получил светодиодную оптику, включая матричные фары, а также теплоизолирующее лобовое стеклом с безнитевым электрообогревом и звукоизоляцией. Салон универсала оснащен 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, с восемью динамиками и беспроводным подключением смартфона к App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink). Имеется и безпроводная зарядка длля гаджетов.

Alltrack также оснащен 10-дюймовой цифровой реконфигурируемой приборной панелью, трехзонным «климатом», датчиками парковки спереди и сзади, камерой заднего вида и прочими опциями. Выбора силовых агрегатов клиенту не предоставляется. Модель безальтернативно укомплектована 220-сильным бензиновым двигателем, 7-ступенчатым роботом DSG и полным приводом.

О ценах на обновленный Volkswagen Passat Alltrack и сроках поступления модели российским дилерам пока онформацмм нет.