Как продлить жизнь мотору, постоянно раскручивая его до отсечки

Сторонники аккуратного стиля вождения советуют следить за тем, чтобы стрелка тахометра не переваливала за 2 000 об/мин, и их можно понять, ведь тогда начинает расти расход топлива. Однако такой чрезмерно бережливый стиль не продлевает ресурс агрегату, ведь при малой нагрузке у масляного насоса довольно небольшая производительность, а еще нагружаются детали кривошипно-шатунного механизма и увеличивается давление поршней на стенки цилиндров. Если чрезмерно осторожничать, то со временем, поршни начнут болтаться в цилиндрах, усилится износ поршневых колец. Все это доведет до капитального ремонта мотора.

Иные водители радеют за то, чтобы почаще крутить двигатель до 5 000—6 000 оборотов, загоняя стрелку тахометра ближе к красной зоне, потому как при такой «прожарке» из двигателя удаляется нагар, кокс и грязь.

Последнее утверждение вполне обосновано, ведь большое количество выхлопных газов, которое появляется только на высоких оборотах, отлично прочищает, скажем, элементы турбокомпрессора. К тому же, сопловой аппарат турбины не работает на низких оборотах. Если постоянно ездить аккуратно, то со временем его детали потеряют подвижность.