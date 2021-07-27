Как продлить жизнь мотору, постоянно раскручивая его до отсечки

Сторонники аккуратного стиля вождения советуют следить за тем, чтобы стрелка тахометра не переваливала за 2 000 об/мин, и их можно понять, ведь тогда начинает расти расход топлива. Однако такой чрезмерно бережливый стиль не продлевает ресурс агрегату, ведь при малой нагрузке у масляного насоса довольно небольшая производительность, а еще нагружаются детали кривошипно-шатунного механизма и увеличивается давление поршней на стенки цилиндров. Если чрезмерно осторожничать, то со временем, поршни начнут болтаться в цилиндрах, усилится износ поршневых колец. Все это доведет до капитального ремонта мотора.
Иные водители радеют за то, чтобы почаще крутить двигатель до 5 000—6 000 оборотов, загоняя стрелку тахометра ближе к красной зоне, потому как при такой «прожарке» из двигателя удаляется нагар, кокс и грязь.
Последнее утверждение вполне обосновано, ведь большое количество выхлопных газов, которое появляется только на высоких оборотах, отлично прочищает, скажем, элементы турбокомпрессора. К тому же, сопловой аппарат турбины не работает на низких оборотах. Если постоянно ездить аккуратно, то со временем его детали потеряют подвижность.
Но крутить мотор нужно не бездумно и не всегда. Во-первых, этого ни в коем случае не надо делать на стоянке или сразу после пуска. Так можно прикончить агрегат раньше времени. Не рекомендуем это делать и в городе, на «прямиках» между светофорами. Так вы не добьетесь нужного эффекта, а вот штрафов с камер нахватаете, а то и аварийную ситуацию спровоцируете.
Прочищать двигатель нужно в сухую погоду на свободном участке загородной трассы. Двигаться на высоких оборотах нужно хотя бы полчаса, при скорости около 100 км/ч. Если у машины «механика», то надо выбрать четвертую передачу, а если «автомат», то тогда необходимо перевести селектор в ручной режим и сбросить одну-две передачи. Расход топлива при таком режиме вырастет, но чистка мотора того стоит.