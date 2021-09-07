В Москве представлен обновленный Skoda Kodiaq

В салоне появился двухспицевый руль, который мы уже видели на «Октавии» и других моделях бренда. Что касается панели приборов, то в базовой версии она по-прежнему аналоговая. Конечно же есть и графическая «приборка» у которой изменили графику, а еще дизайнеры расширили количество цветов контурной подсветки.

Из новых опций, которые теперь доступны «Кодиаку», отметим передние сиденья с функцией массажа и кожаную отделку передней панели. Наконец и аудиосистема Canton теперь располагает десятью динамиками, что улучшит качество звучания.

В гамме силовых агрегатов не произошло изменений. Под капотом автомобиля, как прежде, работает 1,4-литровый наддувный мотор мощностью 125 и 150 сил, а также 2-литровый агрегат отдачей 180 л. с. Остался и 2-литровый «дизель» в 150 сил. С моторами спарены 6-ступенчатая «механика» и DSG также в шесть ступеней. А для мощных модификаций и «дизеля» положен 7-ступенчатый «робот». Привод — передний или полный.

Цены на обновленный «Кодиак» начинаются от 1 961 000 рублей. Кроссовер с мотором 150 сил и базовом оснащении Active обойдется в 2 102 000 рублей, а полноприводная версия в 2 217 000 ₽ За комплектацию Style с мотором 180 сил дилеры попросят от 2 710 000 ₽