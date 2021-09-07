В Москве представлен обновленный Skoda Kodiaq

Премьера обновленного Skoda Kodiaq прошла сегодня в центре Москвы. Рестайлинговый кроссовер получил новую решетку радиатора, которая стала заметно массивнее, а оптика стала уже. Финальный штрих — переднюю кромку капота дизайнеры приподняли на пару сантиметров. В общем, посвежевший Kodiaq стал выглядеть агрессивнее, чем прежде, что привлечет к машине молодую аудиторию.
Головная оптика отныне полностью светодиодная, а среди опций появились матричные фары, которые могут изменять форму светового пучка, дабы не ослеплять встречных водителей. Нынче подобные умные «глаза» стали настоящим трендом. Их уже получил более компактный собрат по автоконцерну — Volkswagen Taos. Вот и «Кодиак» подтянулся. Ну а еще дизайнеры поменяли форму фонарей, и добавили новую гамму колес размерностью от 17 до 20 дюймов.
В салоне появился двухспицевый руль, который мы уже видели на «Октавии» и других моделях бренда. Что касается панели приборов, то в базовой версии она по-прежнему аналоговая. Конечно же есть и графическая «приборка» у которой изменили графику, а еще дизайнеры расширили количество цветов контурной подсветки.
Из новых опций, которые теперь доступны «Кодиаку», отметим передние сиденья с функцией массажа и кожаную отделку передней панели. Наконец и аудиосистема Canton теперь располагает десятью динамиками, что улучшит качество звучания.
В гамме силовых агрегатов не произошло изменений. Под капотом автомобиля, как прежде, работает 1,4-литровый наддувный мотор мощностью 125 и 150 сил, а также 2-литровый агрегат отдачей 180 л. с. Остался и 2-литровый «дизель» в 150 сил. С моторами спарены 6-ступенчатая «механика» и DSG также в шесть ступеней. А для мощных модификаций и «дизеля» положен 7-ступенчатый «робот». Привод — передний или полный.
Цены на обновленный «Кодиак» начинаются от 1 961 000 рублей. Кроссовер с мотором 150 сил и базовом оснащении Active обойдется в 2 102 000 рублей, а полноприводная версия в 2 217 000 ₽ За комплектацию Style с мотором 180 сил дилеры попросят от 2 710 000 ₽