Как правильно завести автомобиль, чтобы не «убить» мотор

Даже полностью исправный автомобиль, в двигатель которого залито свежее масло и стоят новые свечи зажигания, не защищен от неприятностей. Особенно явно это проявляется в холодное время года, но и летом надо быть крайне внимательным.

Для начала посмотрим на аккумулятор. Если батарея старая, то даже в теплое время года она довольно быстро теряет заряд и не всегда сразу готова восполнить нагрузку от различных электронных систем, которых в современном автомобиле очень много. В результате сразу после пуска мотора могут возникнуть различные ошибки, которые отразятся на работе электроники. Вот поэтому перед пуском двигателя хорошо бы «взбодрить» батарею. Для этого включите дальний свет на пару секунд. Пара морганий запустят в аккумуляторе химические процессы, которые позволят батарее быстрее подготовиться к работе.

После этого, поворачиваем ключ в замке зажигания (нажимаем кнопку пуска движка без нажатия на педаль газа) и оставляем в таком положении. Так мотор еще не заработает, а лампы на панели приборов загорятся. Это действие нужно для того, чтобы топливный насос прокачал бензин, а электроника корректно продиагностировала все системы автомобиля. Так особенно полезно делать, когда машина долго стояла без движения.