Как водители убивают форсунки и клапаны, даже неподозревая об этом

Любой, даже самый лучший мотор, со временем забивается грязью и отложениями. Эта грязь и может причинить серьезные неприятности. Даже после небольших простоев она мешает клапанам работать в штатном режиме. Происходит так называемое залипание, и от этого появляются перебои с зажиганием. Через пару минут клапан естественным образом освобождается и продолжает работать. Но грязь-то никуда не уходит, поэтому проблема не исчезает, и при повторном пуске симптомы повторяются.

Кроме того, сор скапливается внутри форсунок, и тогда неровной работы мотора не избежать. Если форсунки забились очень сильно, они начинают не распылять топливо в цилиндры, а буквально лить. От этого начинается детонация, которая может привести к прогару поршней и капитальному ремонту агрегата.

А если не ездить на автомобиле долгое время, скажем, месяца три, в двигателе могут начаться окислительные процессы, и грязь буквально «приварит» клапаны к седлам. Тогда при первом пуске стартер может попросту не прокрутить коленвал. Придется разбирать мотор и чистить скопившиеся отложения.