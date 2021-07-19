Как водители убивают форсунки и клапаны, даже неподозревая об этом

Любой, даже самый лучший мотор, со временем забивается грязью и отложениями. Эта грязь и может причинить серьезные неприятности. Даже после небольших простоев она мешает клапанам работать в штатном режиме. Происходит так называемое залипание, и от этого появляются перебои с зажиганием. Через пару минут клапан естественным образом освобождается и продолжает работать. Но грязь-то никуда не уходит, поэтому проблема не исчезает, и при повторном пуске симптомы повторяются.
Кроме того, сор скапливается внутри форсунок, и тогда неровной работы мотора не избежать. Если форсунки забились очень сильно, они начинают не распылять топливо в цилиндры, а буквально лить. От этого начинается детонация, которая может привести к прогару поршней и капитальному ремонту агрегата.
А если не ездить на автомобиле долгое время, скажем, месяца три, в двигателе могут начаться окислительные процессы, и грязь буквально «приварит» клапаны к седлам. Тогда при первом пуске стартер может попросту не прокрутить коленвал. Придется разбирать мотор и чистить скопившиеся отложения.
Очень часто основной причиной образования отложений становится экономия на топливе. Дело в том, что некачественный или разбавленный бензин при высокой температуре выделяет добавки, которые оседают в виде грязи и забивают клапаны да распылители форсунок. Чтобы снизить загрязнение, нужно время от времени промывать двигатель. Сервисмены рекомендуют это делать через каждые 60 000 км пробега применяя стенд ультразвуковой чистки.
Поэтому, если вы ездите часто и помногу, регулярно чистите форсунки в сервисе или заливайте в бак специальные присадки. Если же планируете поставить машину на длительную стоянку, то перед этим залейте в бак правильную автохимию и отправляйтесь в длительный пробег. Так вы точно очистите двигатель от грязи и клапаны после долгой стоянки не закиснут. Правда, далеко не каждую присадку можно использовать, ведь многие из них вырабатывают у мотора зависимость.