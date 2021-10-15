В Россию приехал Kia Sorento нового модельного года

У 2,5-литровой версии со 180-сильным мотором и полным приводом теперь иможно заблокировать муфту системы полного привода, так как появился специальный режим AWD Lock. Кроме того, в топовых комплектациях Premium и Premium+ ставятся более крупные тормозные диски.

Двигаемся дальше. Дизельные Sorento стали доступны и в «средних» комплектациях Luxe и Prestige, а вышеупомянутую версию Premium можно заказать и с базовым двигателем 2.5 MPI.

В стартовый набор оборудования отныне включены ообогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Classic, Comfort и Luxe научились поддерживать Apple CarPlay и Android Auto.

Что еще? К самой дорогой медиасистеме добавили телематический комплекс Kia Connect, чтобы некоторыми функциями машины можно было управлять со смартфона.

Версия Prestige оказалась дополнена системами автоматического торможения, удержания внутри полосы, контроля внимания водителя и переключения дальнего света.

Наконец, финальное. Заказывая Premium+, можно бесплатно выбрать цвет отделки салона черный или коричневый.

Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», смена модельного года сделала Kia Sorento дороже на сумму от 70 до 200 тысяч рублей, так что самый доступный вариант сейчас предлагается за 2 499 900 «целковых».

Кстати, большой «кореец» — редкий по нынешним временам случай, когда «выдоить» из автомобиля все его возможности, способности и умения можно только после внимательного изучения инструкции по эксплуатации.

Однако факт остается фактом: автолюбителю, купившему KIA Sorento нового — четвертого по счету — поколения, засесть за мануал придется. Иначе, как убедился портал «АвтоВзгляд», он не сможет использовать машину на все сто процентов, и не получит того кайфа от эксплуатации «корейца», который получили мы во время премьерного тест-драйва.