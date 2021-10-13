Черная пыль на колесных дисках: откуда берется и чем опасна

Многие водители не раз замечали черный налет на колесных дисках своих автомобилей. Проведя по нему пальцем, многие делают вывод, что это сажа — мелкодисперсная пыль действительно сильно пачкается. Иные махают на это рукой. Но другие делают вывод, что подгорают колодки, и стремятся всячески разобраться в проблеме. Однако делают это зря, тратя свое и чужое время, а заодно и деньги.
Впрочем, сперва, развеем миф для тех, кто думает, что черная пыль — это мелкие частички резины, которая изнашивается и налипает на диски. Нет, это совсем не так. Черный налет по своей консистенции напоминающий сажу, есть побочный продукт работы тормозных колодок. И его появление на колесных дисках не является чем-то из ряда вон выходящим.
Дело в том, что когда запретили использовать в тормозных колодках асбест и медь, которые хоть и были эффективны, но в последствии были признаны опасными для здоровья человека и окружающей среды. Производители стали использовать в колодках так называемую стальную шерсть или по-другому, металлические волокна из низкоуглеродистого железа, которые, в зависимости от технологии производства, могут составлять от 15% до 65% объема фрикционной смеси, из которой изготовлена колодка. Собственно, эти самые волокна и являются причиной появления черноты, называемой на профессиональном языке «магнетит».
Небольшой экскурс в процессы, происходящие с колодками, даст нам еще больше понимания. Поскольку в составе колодок есть железо, оно естественным образом окисляется от влаги, образуя гидроксид или попросту ржавчину. Магнетит же — это такой сложный оксид железа, который образуется при высоких температурах (температура поверхности тормозной колодки может достигать 400 градусов и выше), возникающих во время соприкосновения покрывшихся тонким слоем ржавчины колодок с тормозными дисками. Далее магнетит попросту оседает на дисках, и никакой опасности для автомобиля и человека не несет.
На сегодняшний день в России колодки со «стальной шерстью» используются без ограничений. А вот, например, в США такие колодки не очень любят — там клиент более капризный, и, как оказывается, трепетно относится к внешнему виду колесных дисков и тормозным суппортам. И потому в ходу здесь так называемые NAO-колодки (Non-asbestos Organics), где роль стальных волокон выполняют керамика и иные материалы.
В общем, боятся черного налета на дисках не стоит. Это не сигнал опасности или маркер неисправности тормозной системы. Просто нужно чуть больше внимания уделять мойке колес. Либо заменить колодки на те, в составе которых нет стальных волокон.