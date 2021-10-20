Первое знакомство с новым Kia EV6

Kia EV6 уже продают на домашнем рынке компании в Корее, а недавно пришла очередь и Европы. Что касается нашей страны, то EV6 появилась на презентации, посвященной трансформации бренда Kia, а теперь корейцы дали возможность познакомиться с новинкой поближе.
Электрический кросс-хетчбэк вышел довольно стильным, да и в салоне даже самые взыскательные клиенты найдут много неординарных и интересных решений. Можно написать о новинке еще больше, но гораздо интереснее будет посмотреть наш видеообзор.
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