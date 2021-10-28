Почему Geely Coolray оказался первым «китайцем», которым довольны владельцы

Фото производителя.
Российских автомобилистов опросили, насколько опыт эксплуатации соответствует их реальным ожиданиям от приобретенного автомобиля. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», исследование, в котором по каждой модели высказались не менее 100 респондентов, принесло любопытные результаты.
Алексей Кованов

Участникам опроса необходимо было ответить на вопрос «Оправдались ли ваши ожидания от автомобиля при его эксплуатации?» Все ответы ранжировались по шкале от 1 (полностью оправдались) до −1 (совершенно не оправдались), а затем по специальной формуле рассчитывался индекс оправданности ожиданий автовладельцев, описывает методику аналитическое агентство «Автостат».

По итогам опроса кроссовер Geely Coolray набрал 76,4 балла и оказался первым китайским автомобилем за историю этого рейтинга, который полностью оправдал ожидания своих владельцев. А вообще среди всех, участвовавших в исследовании автомобилей, Geely Coolray занял второе место, опередив по показателю оправданности ожиданий модели ряда премиальных брендов.

Потребители похвалили модель за яркий и стильный дизайн, безукоризненную эргономику, обилие опций комфорта и систем безопасности, а также отменные ходовые качества.

Между тем, россияне бросились скупать автомобили Geely, испугавшись очередного подорожания. Портал «АвтоВзгляд» описывает подробности этого явления.

авторынок, производители, кроссоверы, китайские авто
28 октября 2021
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