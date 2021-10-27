Почему шипованные зимние колеса — бесполезная трата денег

У приверженцев шипованных зимних колес в арсенале, по сути, есть лишь один единственный вменяемый аргумент. Они утверждают, что шипы лучше цепляются за лед и укатанный снег. Это было совершенно справедливо 20—30 и, может быть, отчасти 10 лет назад. На данный момент шинники довели конструкцию и резиновую смесь нешипованной резины до таких кондиций, что она практически не уступает свойствам шипованных покрышек на льду.

А при температурах ниже −25 градусов по Цельсию «липучка», при прочих равных условиях, превзойдет по своим рабочим качествам «шиповку». Пожалуй, лишь в одном случае шипы действительно предпочтительней фрикционной резины: на голом льду при околонулевой температуре, когда он уже практически тает. В таких условиях шипы могут «проткнуть» тончайшую пленку воды, покрывающую лед, и вгрызться в его толщу, удерживая машину на траектории или останавливая ее. В остальных случаях зимней эксплуатации машины шипы могут оказать водителю, верящему в их преимущества, медвежью услугу.