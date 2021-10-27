Почему шипованные зимние колеса — бесполезная трата денег

У приверженцев шипованных зимних колес в арсенале, по сути, есть лишь один единственный вменяемый аргумент. Они утверждают, что шипы лучше цепляются за лед и укатанный снег. Это было совершенно справедливо 20—30 и, может быть, отчасти 10 лет назад. На данный момент шинники довели конструкцию и резиновую смесь нешипованной резины до таких кондиций, что она практически не уступает свойствам шипованных покрышек на льду.
А при температурах ниже −25 градусов по Цельсию «липучка», при прочих равных условиях, превзойдет по своим рабочим качествам «шиповку». Пожалуй, лишь в одном случае шипы действительно предпочтительней фрикционной резины: на голом льду при околонулевой температуре, когда он уже практически тает. В таких условиях шипы могут «проткнуть» тончайшую пленку воды, покрывающую лед, и вгрызться в его толщу, удерживая машину на траектории или останавливая ее. В остальных случаях зимней эксплуатации машины шипы могут оказать водителю, верящему в их преимущества, медвежью услугу.
Заметим, что большинство автолюбителей, спорящих о достоинствах и недостатках пары «шиповка»-«липучка», ездят зимой преимущественно по асфальту. Зимой дороги у нас худо-бедно чистят и в городах, и на трассах. При торможении на чистом асфальте шипы зачастую выступают в роли коньков, позволяя машине скользить и препятствуя эффективной работе резины колеса. Из-за этого может заметно вырасти тормозной путь или авто не сможет удержать траекторию в повороте.
Про то, что шипованная резина гораздо громче ведет себя на ходу, по сравнению с нешипованной, можно даже не упоминать. С этим не станет спорить даже самый упертый любитель «железа» в покрышках. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов такую особенность «шиповок», как регулярная потеря шипов. Особенно этому способствуют резкие торможения и старты с места на асфальте. Но даже если автовладелец не относится к категории любителей «всех порвать» на светофоре, ошиповка колес его легковушки может серьезно страдать по совершенно иной причине: во время маневрирования при парковке.
Дело в том, что большинство водителей не задумывается о сохранности шипов, крутя руль при парковке в моменты, когда машина стоит на месте на чистом асфальте. А между тем, в таком режиме металлические «когти» склонны выпадать из колеса. Шипованое колесо, лишившееся части шипов, требуется балансировать, иначе его биения будут разрушительно воздействовать на подвеску.
Но кто из любителей шипованой резины хотя бы раз в течении зимнего сезона, заезжает на шиномонтаж ради проверки баланса всех четырех колес? Считанные единицы. Остальные же выясняют, что количество шипов в шинах поубавилось, лишь весной, когда приходит время вновь ставить летнюю резину. И мало кто из них задумывается о том, что потерявшее часть ошиповки колесо в начале следующего зимнего сезона потребует для своей балансировки заметно большего веся грузиков.
Таким образом, выбирать шипованную резину имеет какой-то смысл лишь в случае, если машина постоянно эксплуатируется на ледяном покрытии и практически никогда не выезжает на чистый асфальт. Да и то, это еще далеко не аксиома. Например, грузовики и автобусы, в подавляющем большинстве случаев, никто шипованной резиной не оснащает. И ведь как-то справляются, ездять на своей всесезонке круглый год…