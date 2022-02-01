В салоне российских Haval F7 появится большой «телевизор»

Мы уже знаем, что китайские «близнецы» обрели новые бамперы, другие противотуманные фары и более широкую решетку радиатора. Также не является секретом, что скромная палитра из четырех цветов будет дополнена красной эмалью.

Теперь представители бренда поспешили сообщить, что в гамме версий появятся совершенно новые варианты отделки интерьера: комбинированная отделка тканью и экокожей или — только перфорированной экокожей.

Помимо классического черного исполнения, также будет представлено новое сочетание синей отделки со вставками бежевого цвета. Для Haval F7x решено предложить черный салон, украшенный эффектными красными акцентами.