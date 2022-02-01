В салоне российских Haval F7 появится большой «телевизор»

Фото производителя.
В феврале, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», кроссоверы Haval F7 и Haval F7x предстанут перед российской публикой в обновленном формате. Притом российский офис марки, по последней моде, раскрывает подробности грядущего рестайлинга дозированными порциями.
Алексей Кованов

Мы уже знаем, что китайские «близнецы» обрели новые бамперы, другие противотуманные фары и более широкую решетку радиатора. Также не является секретом, что скромная палитра из четырех цветов будет дополнена красной эмалью.

Теперь представители бренда поспешили сообщить, что в гамме версий появятся совершенно новые варианты отделки интерьера: комбинированная отделка тканью и экокожей или — только перфорированной экокожей.

Помимо классического черного исполнения, также будет представлено новое сочетание синей отделки со вставками бежевого цвета. Для Haval F7x решено предложить черный салон, украшенный эффектными красными акцентами.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Список опций пополнится двухзонным климат-контролем, вентиляцией водительского сиденья, а главное — новой медиасистемой. Ей полагается огромный сенсорный «телевизор» диагональю 12,3 дюйма. Также F-серия от примерит цифровую приборную панель свежего образца.

Наконец, в гамму водительских ассистентов войдут автоматический парковщик, а также система, предотвращающая столкновений при проезде перекрестков. Из мелочей появтся электрообогревом всей поверхности лобового стекла, плюс 4,5-литровый бачок омывателя.

Продажи обновленных моделей и поставки в дилерские центры начнутся в феврале 2022 года. Соответственно, перед рыночным стартом станут известны цены и комплектации.

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1 февраля 2022
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