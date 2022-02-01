В салоне российских Haval F7 появится большой «телевизор»

Мы уже знаем, что китайские «близнецы» обрели новые бамперы, другие противотуманные фары и более широкую решетку радиатора. Также не является секретом, что скромная палитра из четырех цветов будет дополнена красной эмалью.
Теперь представители бренда поспешили сообщить, что в гамме версий появятся совершенно новые варианты отделки интерьера: комбинированная отделка тканью и экокожей или — только перфорированной экокожей.
Помимо классического черного исполнения, также будет представлено новое сочетание синей отделки со вставками бежевого цвета. Для Haval F7x решено предложить черный салон, украшенный эффектными красными акцентами.
Список опций пополнится двухзонным климат-контролем, вентиляцией водительского сиденья, а главное — новой медиасистемой. Ей полагается огромный сенсорный «телевизор» диагональю 12,3 дюйма. Также F-серия от примерит цифровую приборную панель свежего образца.
Наконец, в гамму водительских ассистентов войдут автоматический парковщик, а также система, предотвращающая столкновений при проезде перекрестков. Из мелочей появтся электрообогревом всей поверхности лобового стекла, плюс 4,5-литровый бачок омывателя.
Продажи обновленных моделей и поставки в дилерские центры начнутся в феврале 2022 года. Соответственно, перед рыночным стартом станут известны цены и комплектации.