Почему водителям на трассе нужно бояться белых LADA Largus

Белые «Ларгусы», напичканные камерами, были замечены в Оренбургской и Самарской областях, а также в республике Татарстан. Больше всего негодования со стороны автомобилистов вызвали машины, что курсируют по дороге «Самара-Оренбург»: на извилистой двухполосной трассе водители любят начинать обгон чуть раньше, чем это разрешают знаки и разметка.

Впрочем, другая часть пользователей соцсетей активно поддерживает появление на дорогах таких «шпионов». Дескать, получив всего один штраф за выезд на «встречную», в следующий раз нарушитель откажется от опасного маневра.

Добавим, что камеры фиксации нарушений расположены по всему периметру машины — сзади, сбоку и спереди, поэтому могут «ловить» за пересечение сплошной линии разметки, нарушение скоростного режима и другие проступки.

И продолжая тему фиксации нарушений ПДД. Во Владимирской области заработал первый автоматический пункт весогабаритного контроля. И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», новая «рамка» вызвала серьезное недовольство со стороны перевозчиков.