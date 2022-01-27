Почему водителям на трассе нужно бояться белых LADA Largus

Фото производителя.
В нескольких регионах России появились мобильные комплексы фиксации нарушений, установленные в обычных (без каких-либо опознавательных знаков) автомобилях. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», для интеграции камер, как правило, используются универсалы LADA Largus белого цвета.
Алексей Кованов

Белые «Ларгусы», напичканные камерами, были замечены в Оренбургской и Самарской областях, а также в республике Татарстан. Больше всего негодования со стороны автомобилистов вызвали машины, что курсируют по дороге «Самара-Оренбург»: на извилистой двухполосной трассе водители любят начинать обгон чуть раньше, чем это разрешают знаки и разметка.

Впрочем, другая часть пользователей соцсетей активно поддерживает появление на дорогах таких «шпионов». Дескать, получив всего один штраф за выезд на «встречную», в следующий раз нарушитель откажется от опасного маневра.

Добавим, что камеры фиксации нарушений расположены по всему периметру машины — сзади, сбоку и спереди, поэтому могут «ловить» за пересечение сплошной линии разметки, нарушение скоростного режима и другие проступки.

И продолжая тему фиксации нарушений ПДД. Во Владимирской области заработал первый автоматический пункт весогабаритного контроля. И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», новая «рамка» вызвала серьезное недовольство со стороны перевозчиков.

превышение скорости, сплошная линия, штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП
27 января 2022
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