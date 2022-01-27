Какие полноприводные кроссоверы совсем не подходят для зимы

Во многих современных кроссоверах все чаще используют схему полного привода, в основе которой лежит электромагнитная муфта или гидро-муфта. Такие решения дешевле, чем «честный» полный привод. К тому же, автопроизводители считают, что городским SUV сложная конструкция и не нужна, ведь дороги в городе чистят.
У электромагнитной муфты есть пакет фрикционов, который смыкается, когда блок управления подает соответствующую команду. Кроме этого, узел способен дозировать момент в пределах от 0 до 100%. В зависимости от конструкции, блокировка работает с помощью электротяги или гидравлики.
Минус такой конструкции — склонность к перегреву. Дело в том, что подобное решение, по задумке автопроизводителя, нужно для того, чтобы задние колеса помогли передним выбраться из небольшого сугроба на парковке. А если буксовать в снегу даже минут пять, то узел перегревается, о чем сигнализирует соответствующий индикатор на приборной панели. В итоге, приходится студить муфту, а водителю — доставать лопату.
Конструкции на основе гидравлики более надежны и могут долгое время работать в зацеплении. Но здесь надо помнить, что в таких узлах необходимо менять масло. Если этого не делать, то возможны вибрации, перегрев или поломка. Особенно это актуально для подержанных SUV, ведь большинство владельцев регулярно меняют смазку в двигателе, а вот о муфте забывают. Поэтому, если собираетесь приобретать машину с пробегом за 50 000 км, лучше сразу поменять масло в этом узле.
Не лучшим образом зимой проявляют себя и кроссоверы с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Дело в том, что у умного «робота» есть своя защита от перегрева. В случае если электроника зафиксирует повышение температуры рабочей жидкости, она подаст сигнал, и диски сцепления принудительно разомкнутся. Если в это время водитель штурмует крутой уклон, машина просто покатится назад. Тут нужно успеть нажать тормоз, иначе последствия будут непредсказуемы.
Наконец, доступные полноприводные кроссоверы наши люди считают настоящими вездеходами. И чтобы сделать их проходимость еще лучше, «обувают» внедорожные покрышки. А ведь на это машина не рассчитана. В итоге кратно увеличивается нагрузка на приводы колес, да так, что они могут провернуться. А из леса такой горе-внедорожник придется вытаскивать с помощью трактора.