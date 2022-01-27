Какие полноприводные кроссоверы совсем не подходят для зимы

Во многих современных кроссоверах все чаще используют схему полного привода, в основе которой лежит электромагнитная муфта или гидро-муфта. Такие решения дешевле, чем «честный» полный привод. К тому же, автопроизводители считают, что городским SUV сложная конструкция и не нужна, ведь дороги в городе чистят.

У электромагнитной муфты есть пакет фрикционов, который смыкается, когда блок управления подает соответствующую команду. Кроме этого, узел способен дозировать момент в пределах от 0 до 100%. В зависимости от конструкции, блокировка работает с помощью электротяги или гидравлики.

Минус такой конструкции — склонность к перегреву. Дело в том, что подобное решение, по задумке автопроизводителя, нужно для того, чтобы задние колеса помогли передним выбраться из небольшого сугроба на парковке. А если буксовать в снегу даже минут пять, то узел перегревается, о чем сигнализирует соответствующий индикатор на приборной панели. В итоге, приходится студить муфту, а водителю — доставать лопату.