Lotus представил первый в своей истории новый старый кроссовер

Однако на деле мы видим, что Eletre очень похож на Lamborghini Urus. Такое ощущение, что дизайнеры просто молились на итальянский SUV и взяли его в качестве примера, не особо заморачиваясь над преображением. Чувствуется олдскульный китайский подход. Что, впрочем, неудивительно, ведь Lotus давно находится под патронажем «поднебесной» компании Geely.

Что касается технической части, то Lotus Eletre получил тяговую батарею емкостью свыше 100 киловатт-часов и пару электромоторов. В сумме они выдают около 600 л. с. Для спорткаров на электротяге это не такое уж впечатляющее достижение!

Заявленный запас хода — 600 километров — тоже не вскружит голову, ведь если ездить на машине быстро, километраж заметно уменьшится. А зимой будет и вовсе таять на глазах…