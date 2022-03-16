К каким последствиям приведет активация скрытых функций в автомобиле

Много различных скрытых функций есть у машин марки Volkswagen. Кроме того, по нашим дорогам колесит не мало Audi, Porshe, а также Skoda и давно не продающихся в России официально SEAT. Они ведь тоже входят в концерн VAG, и подход к инжинирингу у них общий. Владельцы машин этих марок не прочь активировать такие спрятанные в немецких электронных «мозгах» опции, как голосовое управление, адаптивный круиз-контроль, изменение яркости головной оптики и прочие «плюшки», которые повышают комфорт за рулем. Однако мало кто знает, к каким проблемам могут привести эти доработки.
Для начала отметим, что в прошлом году концерн обновил систему защиты, так что на современных машинах уже практически нереально что-то улучшить без участия официальнорго дилера. Но ведь подержанных немцев на дорогах немало. Владельцам таких машин заметим, что подобный тюнинг противопоказан гарантийным экземплярам. Ведь если при очередном техобслуживании дилер увидит, что в электронную систему кто-то вмешивался, автомобиль сразу снимут с гарантии.
Если говорить о негарантийных машинах, то их хозяевам посоветуем не ехать к первому попавшемуся сервисмену, чтобы, скажем, отключить звуковой сигнал о непристегнутых ремнях безопасности или изменить режим работы стеклоочистителей. Если у специалистов нет дилерского сканера или доступа к официальному программному обеспечению, такие, пусть даже мелкие доработки, могут закончиться плохо.
«Кривая» перепрошивка приведет к различным сбоям в электронике и появлению блуждающих неисправностей. Скажем, станут зажигаться контрольные лампы, сигнализирующие о неисправности ABS или Check Engine. Устранение этих проблем потребует дополнительных затрат, а сейчас каждая копейка на счету.
Будут и проблемы по технической части. Скажем, если владелец захочет сделать ярче свет фар, то лампы из-за нештатной нагрузки начнут перегорать. Так что лучше отправляться к официальному дилеру, либо к тем мастерам, у которых есть репутация.
И еще: имейте ввиду, что с началом кризиса подобные услуги сильно подорожали. Например, чтобы активировать адаптивный круиз-контроль специалисты потребуют около 15 000 рублей, в то время как раньше просили в пределах 10 000 рублей. Кроме того, придется купить и блок кнопок для установки на руль.