К каким последствиям приведет активация скрытых функций в автомобиле

Если говорить о негарантийных машинах, то их хозяевам посоветуем не ехать к первому попавшемуся сервисмену, чтобы, скажем, отключить звуковой сигнал о непристегнутых ремнях безопасности или изменить режим работы стеклоочистителей. Если у специалистов нет дилерского сканера или доступа к официальному программному обеспечению, такие, пусть даже мелкие доработки, могут закончиться плохо.

«Кривая» перепрошивка приведет к различным сбоям в электронике и появлению блуждающих неисправностей. Скажем, станут зажигаться контрольные лампы, сигнализирующие о неисправности ABS или Check Engine. Устранение этих проблем потребует дополнительных затрат, а сейчас каждая копейка на счету.

Будут и проблемы по технической части. Скажем, если владелец захочет сделать ярче свет фар, то лампы из-за нештатной нагрузки начнут перегорать. Так что лучше отправляться к официальному дилеру, либо к тем мастерам, у которых есть репутация.

И еще: имейте ввиду, что с началом кризиса подобные услуги сильно подорожали. Например, чтобы активировать адаптивный круиз-контроль специалисты потребуют около 15 000 рублей, в то время как раньше просили в пределах 10 000 рублей. Кроме того, придется купить и блок кнопок для установки на руль.