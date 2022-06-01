Почему новый Renault Duster уже никогда не станет народным

По информации издания L’argus, новый Duster сменит платформу Global Access на CMF-B. Это означает переход кроссовера в более престижный класс SUV, потому как новая «тележка» позволяет установить на автомобиль современные электронные помощники, а также отказаться от традиционного полного привода с карданным валом и муфтой.

Вместо этого «Дастер» получит гибридный привод, где у задних колес больше не будет связи с силовой установкой. Их станет вращать отдельный электромотор. К примеру, подобную схему уже давно использует концерн Stellantis на различных моделях Peugeot.

Кроме того, «третий» Duster лишится дизельного двигателя. Вместо него под капотом разместят бензоэлектрическую установку E-Tech, знакомую по ряду прочих моделей Renault.

Что касается внешности, то новинка будет напоминать концепт Bigster, который показали в прошлом году. Возможно, под стать идеологическому донору она даже «подрастет» в размерах. Впрочем, скоро мы это увидим. Или уже нет?

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