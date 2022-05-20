К каким крайне неприятным последствиям приведет разлитая в багажнике жидкость

Простая вода может стать причиной того, что машину придется отвозить в сервис и ремонтировать. Причем, поломка и стоимость работ неприятно удивят. Возьмем для примера, популярный кроссовер Mazda CX−5. Автомобиль первого поколения хвастает большим багажником правильной квадратной формы. Под полом лежит докатка, что еще больше увеличивает полезный объем. Но есть нюанс.

В этот самый багажник выведен через шланг сапун электромагнитной муфты полного привода. Причем смонтирован он заподлицо в правой нише отсека. А она находится ниже уровня основного пола. Поэтому случайно пролитая вода из банки может попасть через сапун в муфту и запросто прикончить дорогущий узел. В этом случае муфта начнет шуметь, как болгарка, причем громко.

Если говорить про моторное масло, то оно не обладает сильным и резким запахом, поэтому если канистра опрокинулась и из нее вылилось содержимое, проходит довольно много времени, прежде чем водитель это заметит. Смазка впитывается в материал обивки багажника, засыхает, поэтому ее очень трудно вывести даже с помощью растворителей. А если применить бензин, то пропахнет весь салон. Вскоре это может стать причиной проблем с ГИБДД. Постовой почувствует запах и решит, что у машины серьезные утечки в топливной системе. Поэтому пятна в багажнике останутся надолго. Легче купить новый коврик, а старый выбросить.