Проще некуда: антикризисные UAZ Patriot и «Буханка» появятся в июле

Как сообщает издание «Газета», ссылаясь на пресс-службу УАЗа, производитель внедорожников перейдет на выпуск упрощенных версий своих машин. Дело в том, что у ульяновцев была договоренность о поставках системы ABS от компании Bosch, но немецкий производитель комплектующих, как известно, приостановил свою деятельность в России.

Кроме того, можно ожидать, что у машин больше не будет «зубастых» покрышек BFGoodrich и системы ЭРА-ГЛОНАСС. Что касается «Патриота», то у него может не быть подушек безопасности. А еще, вероятно, под капотом машин появится двигатель экологического класса «Евро−0».

Ранее также сообщалось, что пикап Patriot лишится «автомата» Punch Powergilde французского производства.

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