Почему обновленный Renault Duster, запатентованный в России, не вызовет интереса

На рендерах кроссовера нет эмблем Renault и Dacia, однако головная оптика с характерным рисунком, форма фонарей и решетка радиатора указывают на то, что перед нами именно рестайлинговый Duster, который появился на европейским рынке прошлой осенью.

С обновлением европейские покупатели получили шестиступенчатый «робот» с двойным сцеплением, который сочетается с известным у нас наддувным мотором TCe 150. Привод в этой версии — только передний. Изменениям подверглись и дизельные двигатели, которые у нас не столь популярны, но права на существование их это не лишает.

Многие СМИ уже заговорили, что производство кроссовера в России не свернут. Однако не надо строить иллюзий. Вряд ли обновленный «Дастер» появится в автосалонах, ведь заявку на патент подали еще 19 января, то есть задолго до начала известных событий. Ведь в начале года компания Renault ни разу не планировала уходить и России, и никто даже не предполагал, что это болезненное решение французы все же вынуждены будут принять. Помянем…