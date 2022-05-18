Что изменится для водителя, когда штрафы ГИБДД модернизируют

Человечество пока еще не придумало такой валюты, которая бы не обесценивалась со временем. Вместе с девальвацией денег падает способность штрафов (выраженных в конкретных суммах) воздействовать на нарушителя. Возьмем, к примеру, наказание за езду со скоростью, превышающей разрешенную на 20–40 км/ч. Сейчас в России размер наказания за такое нарушение составляет 500 рублей, как и 20 лет назад. При том, что 20 лет назад, то есть в 2002 году, прожиточный минимум для взрослого трудоспособного человека составлял 1719 рублей, а сейчас, в 2022 году, он установлен на уровне 15 034 рубля. То есть стоимость жизни в стране выросла в 8,7 раза, а размер штрафа за нарушение ПДД остается неизменным.

Это наглядно демонстрирует тот факт, что интенсивность воздействия государства на нарушителей ПДД снизилась почти в девять раз за 20 лет. Следовательно, существующие принципы исчисления штрафов в рублях делают неэффективной всю систему административных наказаний в стране. Ведь даже если сейчас увеличить размеры штрафов, со временем и они точно так же обесценятся и их опять придется пересматривать. Автор «20 идей» Дмитрий Давыдов предлагает модернизировать существующий механизм начисления штрафов. Для этого он предлагает изучить опыт Казахстана, где еще в конце прошлого века в обиход ввели так называемый месячный расчетный показатель, сокращенно МРП. И с тех пор размер всех налогов, платежей в бюджет и, разумеется, штрафов определяется с его помощью.

Величина МРП ежегодно утверждается кабмином страны в привязке к ожидаемым темпам инфляции. С учетом того, что скорость обесценивания нацвалют в России и Казахстане схожа, казахский подход будет эффективен и для нашей страны.