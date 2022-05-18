Что изменится для водителя, когда штрафы ГИБДД модернизируют

Человечество пока еще не придумало такой валюты, которая бы не обесценивалась со временем. Вместе с девальвацией денег падает способность штрафов (выраженных в конкретных суммах) воздействовать на нарушителя. Возьмем, к примеру, наказание за езду со скоростью, превышающей разрешенную на 20–40 км/ч. Сейчас в России размер наказания за такое нарушение составляет 500 рублей, как и 20 лет назад. При том, что 20 лет назад, то есть в 2002 году, прожиточный минимум для взрослого трудоспособного человека составлял 1719 рублей, а сейчас, в 2022 году, он установлен на уровне 15 034 рубля. То есть стоимость жизни в стране выросла в 8,7 раза, а размер штрафа за нарушение ПДД остается неизменным.
Это наглядно демонстрирует тот факт, что интенсивность воздействия государства на нарушителей ПДД снизилась почти в девять раз за 20 лет. Следовательно, существующие принципы исчисления штрафов в рублях делают неэффективной всю систему административных наказаний в стране. Ведь даже если сейчас увеличить размеры штрафов, со временем и они точно так же обесценятся и их опять придется пересматривать. Автор «20 идей» Дмитрий Давыдов предлагает модернизировать существующий механизм начисления штрафов. Для этого он предлагает изучить опыт Казахстана, где еще в конце прошлого века в обиход ввели так называемый месячный расчетный показатель, сокращенно МРП. И с тех пор размер всех налогов, платежей в бюджет и, разумеется, штрафов определяется с его помощью.
Величина МРП ежегодно утверждается кабмином страны в привязке к ожидаемым темпам инфляции. С учетом того, что скорость обесценивания нацвалют в России и Казахстане схожа, казахский подход будет эффективен и для нашей страны.
Так, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч в Казахстане равен 10 МРП, что на данный момент эквивалентно 30 630 казахских тенге. В рублях по текущему курсу это составляет 4500 рублей. Заметим, если наш российский 500-рублевый штраф образца 2002 года умножить на 8,7, получится примерно такая же сумма, как если бы он вырос к 2022 году вместе с российским прожиточным минимумом — точно так же, как это случилось на практике в Казахстане.
Говоря о росте размера штрафов в Казахстане, нельзя не отметить, что уровень жизни там ниже, чем в России. Так, в 2021 году установленная минимальная заработная плата в этой среднеазиатской республике была на 40% ниже аналогичного российского показателя и составляла 42 500 тенге — около 7350 рублей. И в таких условиях ежегодный фактический рост штрафов не напрягает жителей Казахстана. Так происходит потому, что параллельно фактически инфляционному росту величины административных наказаний происходит и увеличение социальных выплат: зарплат бюджетникам, пенсий, пособий. Получается, что ежегодный рост размера штрафов не приводит к увеличению фактической финансовой нагрузки на кошелек нарушителя.
Дмитрий Давыдов предлагает и в нашей стране создать специальный экономический маркер, привязывающий штрафы к уровням текущей инфляции. Для этого исчисление всех штрафов в КоАП следует перевести из рублей в единицы этого показателя. Либо, например, можно установить в Кодексе штрафы в виде кратных установленному прожиточному минимуму значений. Это позволит добиться того, что величина взыскания всегда будет адекватна экономической ситуации в России. Так будет обеспечено эффективное «воспитательное» воздействие штрафа на нарушителя ПДД.
При этом менять размеры взысканий государство сможет в любой удобный момент, что дает возможность для тонкой «настройки» системы штрафов. «Конвертация» наказаний в иные единицы измерения, «привязанные» к инфляции, — не более чем арифметическая операция. В ее результате будет поддерживаться изначально заложенная в ту или иную статью КоАП мера ответственности. Кроме того, размер поступлений в госбюджет от взысканий, налагаемых на нарушителей ПДД, будет защищен от инфляции или девальвации отечественной валюты.
Предложения Дмитрия Давыдова были рассмотрены специалистами Минфина, Минюста и МВД РФ. В частности, Минюст счел, что введение единого расчетного показателя для штрафов может затруднить дифференцирование административной ответственности по степени общественной опасности того или иного противоправного деяния. А МВД сочло неэффективным механическое увеличение размера санкций вслед за инфляцией с точки зрения сдерживания роста неправомерного поведения — при отсутствии иных мер борьбы с правонарушениями. Как результат — предложения приняты не были.
В ответ на замечания представителей министерств Дмитрий Давыдов указывает на то, что «привязка» штрафов к инфляции как раз и позволяет дифференцировать административную ответственность. Кроме того, она не исключает для властей возможность в любой момент «подстраивать» этот механизм, изменяя текущую величину единого расчетного показателя. Тем более что в России уже давно применяют подобные экономические схемы, подразумевающие регулярную индексацию: МРОТ, тарифы естественных монополий, ставку Центробанка, например.
Если практика покажет, что увеличение штрафа за конкретное нарушение ПДД, в привязке, скажем, к МРОТ, окажется чересчур жестким, его размер всегда можно будет уменьшить решением правительства, опираясь на обратную связь с гражданским обществом. Что только добавит «очков» властям в глазах рядовых граждан. Далее следует напомнить, что суммы оценки в рублях ущерба от ДТП, которые происходят преимущественно из-за нарушений Правил дорожного движения, постоянно увеличиваются — «благодаря» непрерывной инфляции, постепенно обесценивающей любую валюту.
При этом штрафы, призванные предупреждать аварии, не меняются. Что служит дополнительным доказательством несогласованности существующей системы с принципом соразмерности наказания противоправному действию гражданина. «Девальвацию штрафов» очень просто проследить на примере все того же наказания за превышение скорости свыше 20 км/ч. На 500 рублей взыскания, полагающегося за это в 2002 году, автомобилист мог заправить в бак своей машины 50 литров бензина. А в 2022-м — всего лишь около 10 литров. Собственно, подобные «бытовые» факторы и определяют снижение воздействия однажды установленного штрафа на водителя с течением времени. Это доказывает необходимость модернизации существующего механизма административных наказаний.
Учитывая вышесказанное, российское правительство, включая Министерство финансов, МВД, Минюст и прочие заинтересованные ведомства, должно законодательно поддержать идею Дмитрия Давыдова, убедившись в пользе его предложения.