Когда обновленный Chery Tiggo 4 PRO появится в салонах дилеров

Обновленный вариант бестселлера китайской марки Chery Tiggo 4 PRO, станет доступен для тест-драйва в российских дилерских центрах бренда уже с конца августа. Точная дата старта продаж фейслифтинговой версии кроссовера на российском рынке будет объявлена позже. После рестайлинга локомотив продаж Chery в России Tiggo 4 обзавелся приставкой «PRO» в названии.

В ходе обновления Chery Tiggo 4 получил радиаторную решетку в стиле своих «старших братьев» кроссоверов — Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO. Изменился дизайн переднего бампера. Дневные световые ходовые огни превратились в сдвоенные светодиодные полоски. В дорогих комплектациях Tiggo 4 PRO применены «акцентные детали красного цвета» на бампере, боковых молдингах, тормозных суппортах, а также элементах интерьера.

Российским покупателям модель будет предлагаться в пяти комплектациях и трех сочетаниях силовых агрегатов. Атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 литра (113 л. c.) агрегатируется с пятиступенчатой МКП и вариатором CVT18. Самая шустрая версия Chery Tiggo 4 PRO получила 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с. и вариатор CVT25. Цены на Chery Tiggo 4 PRO пока не объявлены.