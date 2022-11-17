Почему не стоит покупать подержанный Volkswagen Touareg

Фото производителя
Второе поколение кроссовера Volkswagen Touareg появилось в 2010 году, когда мода на такие машины уже формировалась. Конечно же, автомобиль стал очень популярным в России и за ним выстраивались очереди. Сейчас на рынке немало подержанных экземпляров, которые привлекают ценой. Однако не нужно отдавать за них свои деньги, ведь у «Туарега» немало слабых мест. О них и рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Начнем с силового агрегата. Под капотами большинства машин работает 3-литровый «дизель», который выдает 204 или 245 л. с. Часто моторы «чипуют» и это — повод отказаться от покупки. Такие владельцы либо «гонщики», либо нередко возили прицеп. И то, и другое пагубно сказывается на общем состоянии кроссовера. А еще непонятно, какую программу «заливали» в блок управления. От этого могут быть различные ошибки.

Характерная неисправность — течь сальника между двигателем и коробкой передач. Она встречается практически на всех «Туарегах». Сам по себе сальник — копеечная деталь, но вот работы очень дороги, потому как приходится демонтировать коробку передач.

Нередко забиваются и топливные форсунки. Причем чистка не помогает. Приходится менять, что тоже влетает в копеечку. Поэтому хорошая диагностика перед работами обязательна.

После пробега в 100 000 км нужно регулярно следить за состоянием впускного и выпускного трактов: они начинают покрываться нагаром. Что касается турбины, то она обычно «живет» около 150 000 км и только потом начинает «гнать» масло.

Фото производителя

При осмотре подержанного экземпляра важно помнить, что «Туарег» коснулась отзывная кампания. К дилерам пригласили владельцев свыше 44 000 кроссоверов, произведенных с 2010 по 2016 годы. Причина была в том, что из-за возможного ослабления фиксации стопорного кольца на опорном кронштейне педального механизма автомобиль мог начать плохо тормозить.

Что касается салона, то со временем там появляются скрипы, а кожа сильно затирается. Если говорить про электронику, то с возрастом ее количество увеличивает число проблем. Чаще всего владельцы жалуются на отказы системы бесключевого доступа и «капризы» климатической системы. Нужно следить и за тем, чтобы в салоне и подкапотном пространстве было сухо: влага — враг любой электроники!

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17 ноября 2022
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