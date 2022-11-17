Почему не стоит покупать подержанный Volkswagen Touareg

Начнем с силового агрегата. Под капотами большинства машин работает 3-литровый «дизель», который выдает 204 или 245 л. с. Часто моторы «чипуют» и это — повод отказаться от покупки. Такие владельцы либо «гонщики», либо нередко возили прицеп. И то, и другое пагубно сказывается на общем состоянии кроссовера. А еще непонятно, какую программу «заливали» в блок управления. От этого могут быть различные ошибки.

Характерная неисправность — течь сальника между двигателем и коробкой передач. Она встречается практически на всех «Туарегах». Сам по себе сальник — копеечная деталь, но вот работы очень дороги, потому как приходится демонтировать коробку передач.

Нередко забиваются и топливные форсунки. Причем чистка не помогает. Приходится менять, что тоже влетает в копеечку. Поэтому хорошая диагностика перед работами обязательна.

После пробега в 100 000 км нужно регулярно следить за состоянием впускного и выпускного трактов: они начинают покрываться нагаром. Что касается турбины, то она обычно «живет» около 150 000 км и только потом начинает «гнать» масло.