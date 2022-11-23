В России появится полноприводный Exeed LX

Согласно данным документа, снаряженная масса LX со всеми ведущими равна 1967 кг, что почти на 100 кг больше, чем у переднеприводного «собрата».

Под капотом будет стоять 1,6-литровый бензиновый мотор SQRF4J16, работающий с 7-ступенчатым «роботом» 730DHС. Эта пара уже знакома нашим покупателям по моделям Exeed TXL и Chery Tiggo 8 Pro. Правда, судя по ОТТС, мощность силового агрегата снизили до 150 сил. Скорее всего, это сделали, чтобы не создавать конкуренцию старшему TXL.

Вероятно, модель получит и какие-то изменения во внешности. Например, более агрессивный пластиковый обвес.