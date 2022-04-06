Премиум, который мы заслужили: видео тест-драйв новейшего кроссовера Exeed LX

К тому же, вероятно, Chery осознанно выбрали для Exeed такую стратегию: зайти с дамок, а уже потом, убедившись в том, что бренд худо-бедно пользуется спросом, расширить ассортимент за счет автомобиля поменьше. Хотя, справедливости ради, «Иксид» продается у нас неплохо. Скажем, в марте дилеры передали покупателям 505 машин — а это, для сравнения, чуть больше чем у материнской Chery (498 ед.) и чуть меньше чем у истинно премиальной Audi (585 ед.)…

Но вернемся к LX. Каковы же шансы, что новенький кроссовер поможет «Искиду» укрепить позиции и нарастить продажи? Они высоки. Ведь дебютант, что самое важное, не выбивается из общей картины: как и его старшие собратья, он может похвастать как минимум эффектной внешностью и богатым оснащением. По крайней мере, именно это приходит на ум, когда листаешь рекламную брошюру. А что же на самом деле?

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