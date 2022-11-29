В сеть выложили фото необычного Chery Tiggo 8 с полным приводом

Скорее всего, на фото можно видеть засекреченный китайский SUV под внутренним номером T18P. Именно поэтому инсайдеры предположили, что перед нами новая «восьмерка». Дело в том, что у обычного Tiggo 8 заводское обозначение выглядит как T18.

Шильдик 290Т на двери багажника говорит, что под капотом новинки работает наддувный 1,6-литровый мотор. Именно этот силовой агрегат развивает максимальный крутящий момент в 290 Н. м. А после того как местный фотограф заглянул под кроссовер, он увидел там полноприводную трансмиссию.

Так как в Китае полный привод не слишком ценят, предположим, что новинку готовят для продаж на внешних рынках, включая Россию.