В сеть выложили фото необычного Chery Tiggo 8 с полным приводом

Фото из китайских соцсетей
В Поднебесной заметили интересный кроссовер Chery. В нем можно найти дизайнерские элементы Tiggo 8, более продвинутого 8 Plus, а также флагманского 8 Pro. Вероятно, что автомобиль создают не только для местного рынка.
Виктор Васильев

Скорее всего, на фото можно видеть засекреченный китайский SUV под внутренним номером T18P. Именно поэтому инсайдеры предположили, что перед нами новая «восьмерка». Дело в том, что у обычного Tiggo 8 заводское обозначение выглядит как T18.

Шильдик 290Т на двери багажника говорит, что под капотом новинки работает наддувный 1,6-литровый мотор. Именно этот силовой агрегат развивает максимальный крутящий момент в 290 Н. м. А после того как местный фотограф заглянул под кроссовер, он увидел там полноприводную трансмиссию.

Так как в Китае полный привод не слишком ценят, предположим, что новинку готовят для продаж на внешних рынках, включая Россию.

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29 ноября 2022
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