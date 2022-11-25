Появились шпионские снимки нового Chery Tiggo 9

Chery активно расширяет свой модельный ряд. Причем, идет по нарастающей. Самый большой кроссовер бренда под внутренним индексом Т26 находится в процессе активных дорожных испытаний. И поэтому часто попадает в объективы фотокамер.

Автомобиль длиной более 4800 мм с монументальным внешним видом, в котором прослеживаются следы английского и немецкого дизайна, в ближайшее время станет новым флагманом марки. Скорее всего, он будет иметь полный привод и оснащаться 2-литровым бензиновым мотором 2.0 TGDI, мощности и крутящего момента которого вполне достаточно для работы с интеллектуальным полным приводом (254 лошадиные силы и 390 Нм). И поскольку, автомобиль построен на модульной платформе T2X, есть шансы, что он будет выпускаться и в вариантах с гибридной и полностью электрической силовой установкой. Ведь Китай уже давно взял жесткий курс на электрификацию своего автопрома.

А в силу того, что Chery активно присутствует на российском авторынке, портал «АвтоВзгляд» полагает, что в следующем году новинка под именем Chery Tiggo 9 может появиться и у российских дилеров.